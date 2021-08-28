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Три станции метро в Киеве могут закрыть из-за футбола

Ксения Капустинская Ксения Капустинская Редактор раздела Деньги
28 августа, 14:05
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Столичный метрополитен предупредил о возможных ограничениях в работе станций 28 августа
Вход на три станции могут ограничить или закрыть
Вход на три станции могут ограничить или закрыть / Фото: Сегодня, Twitter

Киевский метрополитен может изменить работу сегодня, 28 августа, в связи с проведением на НСК "Олимпийский" футбольного матча Динамо – Колос. В частности могут быть закрыты на вход станции:

  • "Олимпийская"
  • "Дворец спорта"
  • "Площадь Льва Толстого".
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Кроме того, может применяться не полный запрет входа на станции, а его частичное ограничение, сообщила пресс-служба столичного метрополитена.

"Механизм применяется по соображениям безопасности во избежание массового скопления пассажиров на платформах станций. Просим прощения за возможные неудобства", – говорится в сообщении.

6-й тур чемпионата Украины по футболу

C 27 по 29 августа проходит 6-й тур чемпионата Украины по футболу. 28 августа состоятся такие матчи:

  • 14:00. Ингулец – Мариуполь;
  • 17:00. Металлист 1925 – Днепр-1;
  • 19:30. Динамо – Колос.

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29 августа будут играть:

  • 14:00. Десна – Верес;
  • 17:00. Минай – Шахтер;
  • 19:30. Заря – Ворскла;
  • 19:30. Рух – Львов.
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Ранее сайт "Сегодня" также писал о тайнах киевского метрополитена:

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