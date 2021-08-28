Три станции метро в Киеве могут закрыть из-за футбола

Киевский метрополитен может изменить работу сегодня, 28 августа, в связи с проведением на НСК "Олимпийский" футбольного матча Динамо – Колос. В частности могут быть закрыты на вход станции:
- "Олимпийская"
- "Дворец спорта"
- "Площадь Льва Толстого".
Кроме того, может применяться не полный запрет входа на станции, а его частичное ограничение, сообщила пресс-служба столичного метрополитена.
"Механизм применяется по соображениям безопасности во избежание массового скопления пассажиров на платформах станций. Просим прощения за возможные неудобства", – говорится в сообщении.
6-й тур чемпионата Украины по футболу
C 27 по 29 августа проходит 6-й тур чемпионата Украины по футболу. 28 августа состоятся такие матчи:
- 14:00. Ингулец – Мариуполь;
- 17:00. Металлист 1925 – Днепр-1;
- 19:30. Динамо – Колос.
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29 августа будут играть:
- 14:00. Десна – Верес;
- 17:00. Минай – Шахтер;
- 19:30. Заря – Ворскла;
- 19:30. Рух – Львов.
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