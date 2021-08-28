Три станции метро в Киеве могут закрыть из-за футбола

Столичный метрополитен предупредил о возможных ограничениях в работе станций 28 августа

Вход на три станции могут ограничить или закрыть / Фото: Сегодня, Twitter

Киевский метрополитен может изменить работу сегодня, 28 августа, в связи с проведением на НСК "Олимпийский" футбольного матча Динамо – Колос. В частности могут быть закрыты на вход станции:

"Олимпийская"

"Дворец спорта"

"Площадь Льва Толстого".

Реклама

Кроме того, может применяться не полный запрет входа на станции, а его частичное ограничение, сообщила пресс-служба столичного метрополитена.

"Механизм применяется по соображениям безопасности во избежание массового скопления пассажиров на платформах станций. Просим прощения за возможные неудобства", – говорится в сообщении.

6-й тур чемпионата Украины по футболу

C 27 по 29 августа проходит 6-й тур чемпионата Украины по футболу. 28 августа состоятся такие матчи:

14:00. Ингулец – Мариуполь;

17:00. Металлист 1925 – Днепр-1;

19:30. Динамо – Колос.

29 августа будут играть:

14:00. Десна – Верес;

17:00. Минай – Шахтер;

19:30. Заря – Ворскла;

19:30. Рух – Львов.

Реклама

Ранее сайт "Сегодня" также писал о тайнах киевского метрополитена: