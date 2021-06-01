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Устроили темную: в киевской подземке остановился поезд и отключили свет

1 июня, 15:36

Александр Марущак , Ольга Кравченко

Сейчас метро работает в обычном режиме

У киевском метрополитене пропал свет. Фото: скрин

У киевском метрополитене пропал свет. Фото: скрин

Киевляне обсуждают видео в социальных сетях, где вагон метро притормозил в тоннеле, а в салоне исчез свет. Люди стоят в полумраке и держатся за поручни.

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В Киевском метрополитене прокомментировали отключение электричества в вагоне метро.

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"Мог произойти сбой сигнала на линии – это 10-15 секунд. Прошла перезагрузка и поезд поехал дальше. Такие случаи у нас даже не фиксируются. Я понимаю все эти хайповые видео, но такие ситуации абсолютно не влияют на работу метрополитена. У нас нет никаких технических неполадок. Сейчас метро работает в обычном режиме. Пусть люди борются со своими страхами и спокойно пользуются метрополитеном", – сообщили сайту "Сегодня" в Киевском метрополитене.

Фото: скрин из видео ХК/Telegram

Фото: скрин из видео ХК/Telegram

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Ранее мы писали, что в Киевском метрополитене установили рекорд по перетягиванию поезда.

Напомним, киевская молодежь устроила вечеринку в вагоне метро. В вагоне громко играла музыка, а подростки танцевали. Затащили в метро даже диджейский пульт.

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