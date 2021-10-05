В центре Киева устроили опасный дрифт, но патрульные не вмешались (видео)

В этот момент патрульные рядом оформляли мелкое ДТП и не отвлекались на нарушителей

В Шевченковском районе неизвестные гоняли на большой скорости / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве в ночь на вторник, 5 октября, неизвестный на BMW устроил дрифт на площади Победы. Наряд патрульной полиции, который был поблизости не отреагировал на инцидент.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

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Мужчина за рулем дрифтовал на площади в центре столицы, пока его товарищи снимали все на видео.

Автомобиль сделал несколько кругов, и даже после этого наряд патрульной полиции не вмешался.

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В этот момент патрульные рядом оформляли мелкое ДТП и не отвлекались на нарушителей.

В столице часто устраивают гонки

Ранее мы писали, что в Сети распространили снимки жутких последствий незаконного дрифта спорткаров. Софийскую площадь выбрали в качестве локации для съемки рекламного ролика.

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Кроме того, что на месте остались следы от резины, экстремальный дрифт был опасен для прохожих и проезжающих машин.

Выяснилось, что в одном из спорткаров находилась рэперша alyona alyona. Артистка опубликовала несколько сториз в соцсети, но вскоре удалила их.

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