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У Києві змінили рух громадського транспорту: список маршрутів

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор Україна Сьогодні
28 грудня, 08:10
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Автобуси сьогодні курсуватимуть іншим маршрутом через ярмарок
У столиці внесли зміни у роботу громадського транспорту
У столиці внесли зміни у роботу громадського транспорту / Фото: Колаж: Сьогодні

В Києві громадський транспорт 28 грудня змінив маршрути. Низка автобусів змінили маршрути курсування, а деякі рейси міської електрички скасували.

Про це повідомляє прес-служба "Київпастрансу".

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Де змінили рух

"Змінено рух автобусів № 7 Львівська площа з причини проведення ярмарка. Рух автобусів №7 організовано до пл. Перемоги", – йдеться у повідомленні.

Які рейси скасували

28 грудня скасували курсування наступних рейсів міської електрички: 7307/7308, 7315/7316

"Скасовується курсування наступних рейсів міської електрички: 7307/7308, 7315/7316 з технічних причин", – йдеться у повідомленні.

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У "Київпастрансі" вибачились за тимчасові незручності.

Збої у роботі транспорту

Як повідомили нам у "Київпастрансі", збої у роботі громадського транспорту столиці стаються через щільний автомобільний трафік по місту – багато заторів і скупчення легкового транспорту. До того ж у столиці достатньо місць, де зараз триває ремонт доріг. Роботи також виготовляються на основних магістралях міста.

"Через це трапляються технічні збої у роботі громадського транспорту", – пояснили сайту "Сьогодні" у комунальному підприємстві "Київпастранс".

Там доповнюють, що це відбувається як вранці, так і ввечері.

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