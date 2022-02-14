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СЕГОДНЯ Новости в Киеве Транспорт

В Киеве изменится движение работы трамваев – график

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Киев Сегодня
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14 февраля, 13:11
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Сотрудники предприятия проведут ремонтные работы
В столице транспорт будет ездить по-другому
В столице транспорт будет ездить по-другому / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве в ночь на 15 февраля будет сокращен режим работы трамваев маршрута № 14. Это произойдет из-за ремонта трамвайных путей по улице Глубочицкой.

Об этом сообщает пресс-служба "Киевпастранс".

Так, с 01:00 до 05:00 движение трамваев по улице Глубочицкой будет закрыто.

Последние отправления трамваев по собственному маршруту:

Маршрут №14:

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  • от Контрактовой площади: 22:45, 23:00;
  • от проспекта Отрадный: 23:54, 00:01.

В службе отметили, что в 05:00 движение трамваев будет возобновлено по собственным маршрутам.

Почему в Киеве участились сбои в работе транспорта?

В последнее время каждое утро в Киеве начинается со сбоев в работе наземного общественного транспорта – трамваев, троллейбусов, автобусов.

В коммунальном предприятии "Киевпастранс" отмечают, что на движение транспорта влияет дорожная обстановка, а именно частые ДТП.

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"Свежий пример – на улице Кирилловской была задержка трамваев из-за выезда на рельсы двух легковых автомобилей. К тому же они там столкнулись. Из-за этого остановилось движение трамваев", – рассказали нам в пресс-службе "Киевпастранса".

Ранее мы писали:

  • Будут пробки? В Киеве могут перекрывать движение в трех районах – дата

  • Киев заметает снегом: центр города остановился в пробках – фото, видео

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