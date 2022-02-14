У Києві зміниться рух роботи трамваїв – графік

У Києві в ніч на 15 лютого буде скорочено режим роботи трамваїв маршруту № 14. Це станеться через ремонт трамвайних колій на вулиці Глибочицькій.
Про це повідомляє прес-служба "Київпастранс" .
Так, з 01:00 до 05:00 рух трамваїв вулицею Глибочицької буде закрито.
Останні відправлення трамваїв за власним маршрутом:
Маршрут №14:
- від Контрактової площі: 22:45, 23:00;
- від проспекту Втішний: 23:54, 00:01.
У службі зазначили, що о 05:00 рух трамваїв буде відновлено за власними маршрутами.
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"Свіжий приклад – на вулиці Кирилівській була затримка трамваїв через виїзд на рейки двох легкових автомобілів. До того ж вони там зіткнулися. Через це зупинився рух трамваїв", – розповіли нам у прес-службі "Київпастрансу".
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