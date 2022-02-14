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У Києві зміниться рух роботи трамваїв – графік

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Київ Сьогодні
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14 лютого, 13:11
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Співробітники підприємства проведуть ремонтні роботи
У столиці транспорт їздитиме по-іншому
У столиці транспорт їздитиме по-іншому / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві в ніч на 15 лютого буде скорочено режим роботи трамваїв маршруту № 14. Це станеться через ремонт трамвайних колій на вулиці Глибочицькій.

Про це повідомляє прес-служба "Київпастранс" .

Так, з 01:00 до 05:00 рух трамваїв вулицею Глибочицької буде закрито.

Останні відправлення трамваїв за власним маршрутом:

Маршрут №14:

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  • від Контрактової площі: 22:45, 23:00;
  • від проспекту Втішний: 23:54, 00:01.

У службі зазначили, що о 05:00 рух трамваїв буде відновлено за власними маршрутами.

Чому у Києві почастішали збої у роботі транспорту?

Останнім часом щоранку у Києві починається зі збоїв у роботі наземного громадського транспорту – трамваїв, тролейбусів, автобусів.

У комунальному підприємстві "Київпастранс" відзначають , що на рух транспорту впливає дорожня обстановка, а саме часті ДТП

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"Свіжий приклад – на вулиці Кирилівській була затримка трамваїв через виїзд на рейки двох легкових автомобілів. До того ж вони там зіткнулися. Через це зупинився рух трамваїв", – розповіли нам у прес-службі "Київпастрансу".

Раніше ми писали:

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