В Киеве изменится движение работы трамваев – график и маршруты

Сотрудники предприятия проведут ремонтные работы

В столице транспорт будет ездить по-другому / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве в ночь на 8 февраля будет изменен маршрут трамваев № 28. Специалисты проведут ремонт трамвайных путей по ул. А. Дашкевича – ул. М. Кибальчича.

Об этом сообщает пресс-служба "Киевпастранс".



С 00:20 до 04:50 движение трамваев по ул. А. Дашкевича будет закрыто.



Движение трамваев будет организовано до бульв. Перова:



Последние отправления трамваев по собственному маршруту:

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от ул. Милославской: 23:08, 23:23;

от ул. Милославской к ст. м. "Черниговская": 23:44, 23:55;

от ст. м. "Лесная": 22:55, 23:10.

В службе отметили, что в 04:50 движение трамваев будет возобновлено по собственным маршрутам.

Почему в Киеве участились сбои в работе транспорта?

В последнее время каждое утро в Киеве начинается со сбоев в работе наземного общественного транспорта – трамваев, троллейбусов, автобусов.

В коммунальном предприятии "Киевпастранс" отмечают, что на движение транспорта влияет дорожная обстановка, а именно частые ДТП.

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