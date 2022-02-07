У Києві зміниться рух роботи трамваїв – графік та маршрути

У Києві в ніч на 8 лютого буде змінено маршрут трамваїв №28. Фахівці проведуть ремонт трамвайних колій по вул. О. Дашкевича – вул. М. Кібальчича.
Про це повідомляє пресслужба "Київпастранс".
З 00:20 до 04:50 рух трамваїв по вул. А. Дашкевича буде закрито.
Рух трамваїв буде організовано до бульв. Перова:
Останні відправлення трамваїв за власним маршрутом:
- від вул. Милославська: 23:08, 23:23;
- від вул. Милославська до ст. м. "Чернігівська": 23:44, 23:55;
- від ст. м. "Лісова": 22:55, 23:10.
У службі зазначили, що о 04:50 рух трамваїв буде відновлено за власними маршрутами.
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"Свіжий приклад – на вулиці Кирилівській була затримка трамваїв через виїзд на рейки двох легкових автомобілів. До того ж вони там зіткнулися. Через це зупинився рух трамваїв", – розповіли нам у пресслужбі "Київпастрансу".
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