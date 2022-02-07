У Києві зміниться рух роботи трамваїв – графік та маршрути

Співробітники підприємства проведуть ремонтні роботи

У столиці транспорт їздитиме по-іншому / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві в ніч на 8 лютого буде змінено маршрут трамваїв №28. Фахівці проведуть ремонт трамвайних колій по вул. О. Дашкевича – вул. М. Кібальчича.

Про це повідомляє пресслужба "Київпастранс".



З 00:20 до 04:50 рух трамваїв по вул. А. Дашкевича буде закрито.



Рух трамваїв буде організовано до бульв. Перова:



Останні відправлення трамваїв за власним маршрутом:

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від вул. Милославська: 23:08, 23:23;

від вул. Милославська до ст. м. "Чернігівська": 23:44, 23:55;

від ст. м. "Лісова": 22:55, 23:10.

У службі зазначили, що о 04:50 рух трамваїв буде відновлено за власними маршрутами.

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