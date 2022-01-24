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В Киеве общественный транспорт изменит графики работы – список маршрутов

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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24 января, 13:51
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Работники предприятия проведут ремонт контактных сетей трамваев и троллейбусов
В столице изменится график движения транспорта. Фото: коллаж "Сегодня"
В столице изменится график движения транспорта. Фото: коллаж "Сегодня"

В ночь на 25 января в Киеве произойдут изменения в работе общественного транспорта. Это связано с проведением запланированных ремонтных работ.

Об этом сообщили в Киевпастрансе.

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Что изменится в работе транспорта?

Будет сокращен режим работы трамваев маршрутов №№ 1, 3 по причине ремонта контактной сети трамвая по улице Покотило – бульвару Кольцова.

С 00:30 до 05:00 движение трамваев будет закрыто.

Последние отправления трамваев по собственному маршруту:

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Маршрут №1:

  • от ст. "Старовокзальная": 23:49, 00:01;
  • от "Михайловская Борщаговка": 23:10, 23:21.

Маршрут №3:

  • от ст. "Старовокзакльная": 23:32, 23:44;
  • от ст. "Ромена Роллана": 23:04, 23:16.

В 05:00 движение будет возобновлено по графику.

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Кроме того, в ночь на 25 января будет изменен маршрут троллейбусов № 92Н по причине ремонта контактной сети троллейбуса по маршруту пр-т Правды – ул. Выговского.

С 00:50 до 05:20 движение троллейбусов будет организовано:

  • "Международный аэропорт "Киев" (Жуляны)" – до ул. Выговского по действующей трассе, дальше ул. Северо-Сырецкая до ул. Белицкая.

В 05:20 движение троллейбусов будет возобновлено по собственному маршруту.

В киевском транспорте произойдут изменения. Фото: depositphotos.com

В Киеве усилят проверки карантина в транспорте

В Киеве усилят контроль соблюдения карантинных ограничений в общественном транспорте. Для этого столица привлечет работников Муниципальной охраны. Об этом сообщил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

По его словам, общественный транспорт – одно из мест, где можно заразиться коронавирусом.

"Именно поэтому призываю соблюдать масочный режим, пользуясь им", – призвал Поворозник.

Пользоваться общественным транспортом могут пассажиры при наличии таких COVID-документов:

  • отрицательного ПЦР-теста на COVID-19 или экспресс-теста для определения антигена сроком действия 72 часа;
  • документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации, или документа, подтверждающего получение одной дозы двухдозной вакцины COVID-19, который может быть применен в течение 30 дней от даты введения дозы.
  • желтого или зеленого COVID-сертификата;
  • документа о выздоровлении от COVID-19.

"Штамм коронавируса, который сегодня циркулирует, имеет очень высокую контагиозность. Соответственно, скорость его распространения увеличилась в разы. По словам специалистов, 70% тестируемых на наличие болезни получают положительный результат", – сказал Поворозник.

Поворозник отметил, что необходимо соблюдать масочный режим в закрытых помещениях, чтобы вирус распространялся не так быстро.

Кроме этого, нужно обрабатывать антисептиками руки и проветривать помещение.

Несмотря на то, что штамм "Омикрон" имеет более легкое течение болезни, кровати в столичных больницах постепенно заполняются.

"Это говорит о том, что тяжелых случаев все равно достаточно много", – отметил Поворозник.

Он добавил, что для контроля над соблюдением карантинных ограничений город привлечет работников Муниципальной охраны.

Что будет с транспортом в Киеве в случае локдауна и закроют ли метро?

В Киеве в случае нового локдауна не планируют закрывать метрополитен для пассажиров. На общественный транспорт введут спецпропуска. Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник в эфире "Украина 24".

Как заявил Поворозник, метрополитен закрывать не будут, как это было в первый локдаун.

"Мы будем переводить транспорт в специальный режим перевозки, у нас все готово", – отметил он.

Также Поворозник надеется, что введения ограничений на транспорт удастся избежать благодаря высокому уровню вакцинации от коронавируса в столице.

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