Киев
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
📲 Смартфоны для пенсионеров 📱 Дія.Summit Олимпиада 2022 Олимпиада 2022 📈 ТОП-рейтинги
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Новости в Киеве Транспорт

В Киеве снова произошел сбой в работе общественного транспорта: чем не проехать

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
10 февраля, 07:29
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Утром по техническим причинам изменено движение некоторых троллейбусов и трамваев
В Киеве произошел сбой транспорта.
В Киеве произошел сбой транспорта. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве с утра 10 февраля произошел очередной сбой в работе общественного транспорта. Движение троллейбусов и трамваев задерживается по техническим причинам.

Об этом сообщили в Киевпасстрансе.

Реклама

Трамваи № 22а, 28, 35

Задерживается движение трамваев №22а, 28, 35, выезд 4, 5 по ул. Миропольский – А. Малышко по техническим причинам. На место направлена ответственная служба предприятия.

Движение возобновлено в 05:05, курсирование с отклонением от графика.

Троллейбусы № 29, 30, 31

Задерживается движение троллейбусов №29, 30, 31, выезд 37, 50к на просп. Шухевича по техническим причинам. На место направлена ответственная служба предприятия.

Реклама

Движение возобновлено в 05:35, курсирование с отклонением от графика.

Почему в Киеве участились сбои в работе транспорта?

В последнее время каждое утро в Киеве начинается сбоев в работе наземного общественного транспорта – трамваев, троллейбусов, автобусов.

На коммунальном предприятии "Киевпасстранс" отмечают, на движение транспорта влияет дорожная обстановка, а именно частые ДТП.

Реклама

Также на движение транспорта в значительной степени влияет погода – снег, гололедица.

"К сожалению, мы не ездим, как метрополитен, по отдельным линиям. Работа наземного транспорта так или иначе зависит от общей обстановки на дорогах города. Также мы зависим от поведения других участников дорожного движения, а она иногда бывает очень странной. Это основные причины сбоев в работе городского наземного транспорта", – отмечают в "Киевпасстрансе".

Также сбои в работе транспорта происходят из-за неправильно припаркованных автомобилей в габаритах проезда трамваев и троллейбусов. А иногда транспорт останавливается из-за технических проблем – поломки, съезды с рельсов.

Раньше мы писали:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram Подпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Киев
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
О важном
Наши авторы
Игорь Серов "Горжусь, что я русская" вырвали из контекста. Мы пообщались с уволившейся из-за скандала учительницей Игорь Серов · Ведущий редактор Сегодня
Александр Марущак Смартфоны от Зеленского: как пенсионеры относятся к инициативе президента — опрос Александр Марущак · Ведущий редактор Киев Сегодня
Ольга Кравченко Следствие по экс-руководителям МВД в деле Майдана завершили: что решил суд Ольга Кравченко · Редактор Киев Сегодня
Творческая команда
Оборона Киева
Сколько и за что будем платить
Киевский метрополитен
Ньюсмейкер
Валентина Шаповал

Валентина Шаповал

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Звездная пыль
Мэр говорит
Новости футбола
Ньюсмейкер
Инна Собора

Инна Собора

Редактор Киев Сегодня

 Смотреть все статьи
В объективе
Все новости
Последние новости
Показать еще
Коронавирус за неделю

19 589

заболело за неделю в Киeвe

+42%

Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.98

Российский рубль (₽)

0.3743

Евро (€)

32

Doodle Сегодня
10 февраля. Эрнё Рубик. 42 года назад в Нью-Йорке на Международной выставке игрушек произвело фурор изобретение венгерского дизайнера - головоломка, впоследствии получившая название Кубик Рубика…
История дня - за минуту
Угроза вторжения России
Что положить в "тревожный чемодан" и где искать укрытие?
Узнать
Погрузись в прошлое
Узнать больше
Реальная мистика 🎃
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Выбор киевлян
Самые популярные станции метро
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
1 /2
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.98

Российский рубль (₽)

0.3743

Евро (€)

32

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Киев
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять