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У Києві знову стався збій в роботі громадського транспорту: чим не проїхати

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10 лютого, 07:29
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Зранку з технічних причин змінений рух деяких троллейбусів та трамваїв
У Києві стався збій транспорту.
У Києві стався збій транспорту. / Фото: Колаж: Сьогодні

В Києві зранку 10 лютого стався черговий збій у роботі громадського транспорту. Рух тролейбусів та трамваїв затримується з технічних причин.

Про це повідомили у Київпастрансі.

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Трамваї № 22а, 28, 35

Затримується рух трамваїв № 22а, 28, 35, виїзд 4, 5 по вул. Миропільській – А. Малишка з технічних причин. На місце направлено відповідальну службу підприємства.

Рух відновлено о 05:05, курсування з відхиленням від графіка.

Тролейбуси № 29, 30, 31

Затримується рух тролейбусів № 29, 30, 31, виїзд 37, 50к на просп. Шухевича з технічних причин. На місце направлено відповідальну службу підприємства.

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Рух відновлено о 05:35, курсування з відхиленням від графіка.

Чому у Києві почастішали збої у роботі транспорту?

Останнім часом щоранку у Києві починається зі збоїв у роботі наземного громадського транспорту – трамваїв, тролейбусів, автобусів.

На комунальному підприємстві "Київпастранс" відзначають, що на рух транспорту впливає дорожня обстановка, а саме часті ДТП.

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Також на рух транспорту значною мірою впливає погода – сніг, ожеледиця.

"На жаль, ми не їздимо, як метрополітен, окремими лініями. Робота наземного транспорту так чи інакше залежить від загальної обстановки на дорогах міста. Також ми залежимо від поведінки інших учасників дорожнього руху, а вона іноді буває дуже дивною. Це основні причини збоїв у роботі міського наземного транспорту", – зазначають у "Київпастрансі".

Також збої в роботі транспорту відбуваються через неправильно припарковані автомобілі в габаритах проїзду трамваїв та тролейбусів. А іноді транспорт зупиняється через технічні проблеми – поломки, з'їзди з рейок.

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