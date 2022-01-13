В Киеве снова сбой в работе общественного транспорта – чем не проехать

Некоторые трамваи задерживаются по техническим причинам, неполадки пытаются устранить

Утром задерживается движение пяти рейсов трамваев. / Фото: Коллаж: Сегодня

Утром 13 января в Киеве задерживается движение транспорта. Некоторые трамваи курсируют с отклонением от графика.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевпасстранса.

Реклама

Трамваи № 28, 35, 22а

Задерживается движение трамваев №28, 35, 22а по ул. Магнитогорска по техническим причинам. На место направлена ответственная служба предприятия.

Движение возобновлено в 07:05, курсирование с отклонением от графика.

Трамваи №12, 17

Задерживается движение трамваев №12, 17 по ул. Городская по техническим причинам. На место направлена ответственная служба предприятия.

Реклама

Причины сбоев в транспорте

Как сообщили нам в "Киевпасстрансе", это происходит из-за плотного автомобильного трафика по городу – много пробок и скоплений легкового транспорта. К тому же в столице достаточно мест, где в данный момент идет ремонт дорог. Работы также производятся на основных магистралях города.

"Из-за этого случаются технические сбои в работе общественного транспорта", – объяснили сайту "Сегодня" в коммунальном предприятии "Киевпасстранс".

Там дополнили, что такие сбои возможны как утром, так и вечером.

Причиной сбоя в работе транспорта существуют аварии. Достаточно небольшого ДТП, чтобы на проезжей части возникла пробка из троллейбусов.

Реклама

Раньше мы писали: