Киев
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🎄 Встречаем старый Новый год 🔔 Угроза войны с Россией 💼 Дело против Порошенко 🌊 Крещение-2022
СЕГОДНЯ Новости в Киеве Транспорт

В Киеве снова сбой в работе общественного транспорта – чем не проехать

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
13 января, 07:34
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Некоторые трамваи задерживаются по техническим причинам, неполадки пытаются устранить
Утром задерживается движение пяти рейсов трамваев.
Утром задерживается движение пяти рейсов трамваев. / Фото: Коллаж: Сегодня

Утром 13 января в Киеве задерживается движение транспорта. Некоторые трамваи курсируют с отклонением от графика.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевпасстранса.

Реклама

Трамваи № 28, 35, 22а

Задерживается движение трамваев №28, 35, 22а по ул. Магнитогорска по техническим причинам. На место направлена ответственная служба предприятия.

Движение возобновлено в 07:05, курсирование с отклонением от графика.

Трамваи №12, 17

Задерживается движение трамваев №12, 17 по ул. Городская по техническим причинам. На место направлена ответственная служба предприятия.

Реклама

Причины сбоев в транспорте

Как сообщили нам в "Киевпасстрансе", это происходит из-за плотного автомобильного трафика по городу – много пробок и скоплений легкового транспорта. К тому же в столице достаточно мест, где в данный момент идет ремонт дорог. Работы также производятся на основных магистралях города.

"Из-за этого случаются технические сбои в работе общественного транспорта", – объяснили сайту "Сегодня" в коммунальном предприятии "Киевпасстранс".

Там дополнили, что такие сбои возможны как утром, так и вечером.

Причиной сбоя в работе транспорта существуют аварии. Достаточно небольшого ДТП, чтобы на проезжей части возникла пробка из троллейбусов.

Реклама

Раньше мы писали:

  • 12 января в Киеве произошел сбой в работе общественного транспорта – город застрял в пробках.
  • 12 января, в Киеве за короткий период "заминировали" 4 станции метро. Также поступило сообщение о минировании аэропортов и торговых центров.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Киев
Показать еще
Реклама
О важном
Наши авторы
Игорь Серов Волна "минирований" в Украине: кому это нужно и зачем – ответ психолога Игорь Серов · Ведущий редактор Сегодня
Александр Марущак "Выгнали на мороз и смеялись в лицо". О ситуации с жильцами демонтированного общежития в Киеве Александр Марущак · Ведущий редактор Киев Сегодня
Ольга Кравченко "Выгнали на мороз и смеялись в лицо". О ситуации с жильцами демонтированного общежития в Киеве Ольга Кравченко · Редактор Киев Сегодня
Творческая команда
Оборона Киева
Сколько и за что будем платить
Киевский метрополитен
Ньюсмейкер
Валентина Шаповал

Валентина Шаповал

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Звездная пыль
Мэр говорит
Новости футбола
Ньюсмейкер
Инна Собора

Инна Собора

Редактор Киев Сегодня

 Смотреть все статьи
В объективе
Все новости
Последние новости
Показать еще
#человек_сего_дня
13 января. Лев Мациевич. 145 лет назад, 13 января 1877 года, родился первый украинский авиатор, а также корабельный инженер, подводник, конструктор, политический деятель и патриот Лев Мациевич…
На встречу с героем!
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Коронавирус за неделю

5 546

заболело за неделю в Киeвe

-7%

Погрузись в прошлое
Узнать больше
Реальная мистика 🎃
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Выбор киевлян
Самые популярные станции метро
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
1 /2
Тайны Киева
Что скрывает Центральный вокзал
Интересно
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.71

Российский рубль (₽)

0.3718

Евро (€)

31.48

Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Киев
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять