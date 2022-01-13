В Києві знову збій в роботі громадського транспорту – чим не проїхати

Зранку 13 січня в Києві затримується рух транспорту. Деякі трамваї курсують з відхиленням від графіка.
Про це повідомили у пресслужбі Київпастрансу.
Трамваї № 28, 35, 22а
Затримується рух трамваїв № 28, 35, 22а по вул. Магнітогорська з технічних причин. На місце направлено відповідальну службу підприємства.
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Рух відновлено о 07:05, курсування з відхиленням від графіка.
Трамваї № 12, 17
Затримується рух трамваїв № 12, 17 по вул. Міська з технічних причин. На місце направлено відповідальну службу підприємства.
Причини збоїв в роботі транспорту
Як повідомили нам у "Київпастрансі", це відбувається через щільний автомобільний трафік по місту – багато заторів і скупчень легкового транспорту. До того ж у столиці достатньо місць, де зараз триває ремонт доріг. Роботи також виготовляються на основних магістралях міста.
"Через це трапляються технічні збої у роботі громадського транспорту", – пояснили сайту "Сьогодні" у комунальному підприємстві "Київпастранс".
Там доповнили, що такі збої можливі як вранці, так і ввечері.
Причиною збою в роботі транспорту є аварії. Досить невеликої ДТП, щоб на проїжджій частині виник затор з тролейбусів.
Раніше ми писали:
- 12 січня в Києві стався збій у роботі громадського транспорту – місто застрягло в заторах.
- 12 січня, у Києві за короткий період "замінували" 4 станції метро. Також надійшло повідомлення про замінування аеропортів та торгових центрів.