Киев
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
↪ Возвращение Авакова 🔥 Шева - тренер в Италии! ⚡ Большое обновление сетей 🚫 Жесткий карантин
СЕГОДНЯ Новости в Киеве Транспорт

В Киеве сокращают режим работы трамваев: на каких маршрутах

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
9 ноября, 13:49
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Коммунальщики ремонтируют трамвайные пути
Общественный транспорт поменял график работы
Общественный транспорт поменял график работы / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве в ночь на 10 ноября будет сокращен режим работы трамваев маршрута №14. Это связано с ремонтом трамвайных путей по улице Кирилловской.

Об этом сообщает пресс-служба "Киевпастранс" в Telegram.

"С 01:10 до 05:25 движение трамваев по улице Кирилловской (заезд в депо) будет закрыто", – говорится в сообщении.

Последние отправления трамваев по собственному маршруту:

Реклама
  • от Контрактовой площади: 22:30, 22:45;
  • от проспекта Отрадный: 23:46, 23:54.

В ведомстве отмечают, что в 05:25 движение трамваев будет возобновлено по собственному маршруту.

Рейды в транспорте Киева

С 1 ноября полицейские проводят выборочную проверку необходимых для проезда в общественном транспорте Киева ковид-документов. Ведь с 1 ноября столица находится в красной зоне карантина.

На нарушителей без COVID-документов составляют админпротоколы о нарушении карантина.

Реклама

Какие наказания предусмотрены?

Отсутствие сертификата в любом случае лучше, чем поддельный сертификат, так как за отсутствие документа человеку грозит штраф, а за подделку – статья.

Отсутствие документа о прививке или отрицательном тесте у пассажира влечет за собой ответственность по ст. 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Речь идет о штрафе от 17 000 до 34 000 гривен.

За подделку самого сертификата и печатей на нем можно получить до трех лет ограничения свободы, а за повторное правонарушение или групповое преступление есть риск сесть в тюрьму на пять лет. За использование подделок в Украине предусмотрено наказание от 850 гривен штрафа до двух лет за решеткой.

Реклама

Оштрафовать могут и водителя маршрутки, если он, например, наберет по привычке полный салон пассажиров.

Читайте также:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Киев
Показать еще
Метро на Троещину
Как назовут станции на новой ветке
Станция "Троещинская"?
Реклама
В тренде
Все новости
Украина
Показать еще
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Короновирус за неделю

9 493

заболело за неделю в Киeвe

+10%

Большое обновление сетей
Калькуляция стоимости киловатта
Сравни: платежки в Украине и Европе
Фото дня
Дневник независимости 🇺🇦
Реальная мистика 🎃
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Выбор киевлян
Самые популярные станции метро
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
1/2
Тайны Киева
Что скрывает Центральный вокзал
Интересно
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.08

Российский рубль (₽)

0.3653

Евро (€)

30.2

Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Киев
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять