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У Києві скорочують режим роботи трамваїв: на яких маршрутах

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
9 листопада, 13:49
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Комунальники ремонтують трамвайні колії
Громадський транспорт змінив графік роботи
Громадський транспорт змінив графік роботи / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві в ніч проти 10 листопада буде скорочено режим роботи трамваїв маршруту №14. Це пов'язано з ремонтом трамвайних колій вулицею Кирилівською.

Про це повідомляє прес-служба "Київпастранс" у Telegram.

"З 01:10 до 05:25 рух трамваїв вулицею Кирилівською (заїзд у депо) буде закрито", – йдеться у повідомленні.

Останні відправлення трамваїв за власним маршрутом:

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  • від Контрактової площі: 22:30, 22:45;
  • від проспекту Відрадний: 23:46, 23:54.

У відомстві зазначають, що о 05:25 рух трамваїв буде відновлено за власним маршрутом.

Рейди у транспорті Києва

З 1 листопада поліцейські проводять вибіркову перевірку необхідних для проїзду у громадському транспорті Києва ковід-документів. Адже з 1 листопада столиця знаходиться в "червоної зони" карантину.

На порушників без COVID-документів складають адмінпротоколи щодо порушення карантину.

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Які покарання передбачено?

Відсутність сертифіката в будь-якому випадку краща, ніж підроблений сертифікат, оскільки що за відсутність документа людині загрожує штраф, а за підробку – стаття.

Відсутність документа про щеплення або негативний тест у пасажира тягне за собою відповідальність за ст. 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Йдеться про штраф від 17 000 до 34 000 гривень.

За підробку самого сертифікату та печаток на ньому можна отримати до трьох років обмеження волі, а за повторне правопорушення чи груповий злочин є ризик сісти у в'язницю на п'ять років. За використання підробок в Україні передбачено покарання від 850 гривень штрафу до двох років за ґратами.

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Оштрафувати можуть і водія маршрутки, якщо він, наприклад, набере за звичкою повний салон пасажирів.

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