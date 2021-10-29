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СЕГОДНЯ Новости в Киеве Транспорт

В Киеве транспорт будет ходить по-новому: что изменилось

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
29 октября, 14:27
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Движение троллейбусов по проспекту Героев Сталинграда будет закрыто
Движение перекроют до конца месяца
Движение перекроют до конца месяца / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве с 1 ноября до 30 ноября будут внесены изменения в маршруты троллейбусов № 24, 34. Дорожники проведут капремонту проспекта Героев Сталинграда.

Об этом сообщает КП "Киевпасстранс".

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Движение троллейбусов по проспекту Героев Сталинграда на участке от ул. Маршала Тимошенко до ул. Героев Днепра будет закрыто.

Временная схема маршрутов
Временная схема маршрутов / Фото: КГГА

Движение троллейбусов будет организовано:

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  • маршрут №24 от просп. Свободы на ул. Маршала Тимошенко по собственному маршруту, дальше – ул. Зои Гайдай – ул. Героев Днепра – просп. Героев Сталинграда – ул. Северная;
  • маршрут № 34 по трассе: ст. г. "Минская" – ул. Маршала Тимошенко – просп. Героев Сталинграда – ул. Александра Архипенко – ул. Иорданская – просп. Степана Бандеры – железнодорожная станция "Зенит" – просп. Степана Бандеры – просп. Оболонский – просп. Степана Бандеры – просп. Героев Сталинграда – ул. Маршала Тимошенко – ст. м. "Минская".

Схема троллейбусного маршрута
Схема троллейбусного маршрута / Фото: КГГА

Для удобства пассажиров маршрута будет присвоен номер 34-К.

Киевляне требуют запретить ремонт дорог

В Киеве предлагают запретить проведение ремонтных работ на автомобильных дорогах города в рабочие и выходные дни в период с 7:00 до 20:00.

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Соответствующая петиция была зарегистрирована на сайте Киевсовета.

"Во избежание регулярных дорожных или автомобильных пробок в дневное время. Экономия времени, здоровья и средств на топливо – цель этой петиции. В современном мире ремонт дорог выполняется такими образом, что это никак не мешает передвижению граждан по городу на механических транспортных средствах. Перед ремонтом основной дороги делается удобный объезд или работы проводятся в ночное время суток", – пишет автор.

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