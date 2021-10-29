Київ
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
😷 Київ у "червоній" зоні ❌ ДТП з мажором у Харкові 👻 Геловін-2021 💡 Велике оновлення мереж

Результати пошуку

Оберiть рубрику

Рубрика

Всі рубрики
Україна
Регіони
Влада
Гроші
Світ
Некрологи
Life
Зірки
Сюжет дня
Інтерв'ю
Новини компаній
Авторські статті
Київ
Кримінал
Мультимедіа
Спорт
Подкасти
Гра
Лайфхакер
Техно
Їжа
Онлайн-конференції
Відео
Hub
Релігія
Вибори 2019

Оберiть дату

Дата

Сортувати по

Сортувати по

Найновіші
Найстаріші
По переглядам
За останні 24 години
За останній місяць
За поточний рік
СЬОГОДНІ Новини Києва Новини транспорту Києва

У Києві транспорт ходитиме по-новому: що змінилося

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
29 жовтня, 14:27
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Рух тролейбусів проспектом Героїв Сталінграда буде закрито
Рух перекриють до кінця місяця
Рух перекриють до кінця місяця / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві з 1 листопада до 30 листопада будуть внесені зміни до маршрутів тролейбусів № 24, 34. Дорожники проведуть капремонтпроспекту Героїв Сталінграда.

Про це повідомляє КП "Київпастранс".

Реклама

Рух тролейбусів проспектом Героїв Сталінграда на ділянці від вул. Маршала Тимошенка до вул. Героїв Дніпра буде закрито.

Тимчасова схема маршрутів
Тимчасова схема маршрутів / Фото: КГГА

Рух тролейбусів буде організовано:

Реклама
  • маршрут № 24 від просп. Свободи до вул. Маршала Тимошенка за власним маршрутом, далі – вул. Зої Гайдай – вул. Героїв Дніпра – просп. Героїв Сталінграда – вул. Північна;
  • маршрут № 34 трасою: ст. м. "Мінська" – вул. Маршала Тимошенка – просп. Героїв Сталінграда – вул. Олександра Архипенка – вул. Йорданська – просп. Степана Бандери – залізнична станція "Зеніт" – просп. Степана Бандери – просп. Оболонський – просп. Степана Бандери – просп. Героїв Сталінграда – вул. Маршала Тимошенка – ст. м. "Мінська".

Схема тролейбусного маршруту
Схема тролейбусного маршруту / Фото: КГГА

Для зручності пасажирів маршруту буде надано номер 34-К.

Кияни вимагають заборонити ремонт доріг

У Києві пропонують заборонити проведення ремонтних робіт на автомобільних дорогах міста у робочі та вихідні дні у період з 7:00 до 20:00.

Реклама

Відповідна петиція була зареєстровано на сайті Київради.

"Для уникнення регулярних дорожніх або автомобільних пробок у денний час. Економія часу, здоров'я та засобів на пальне – мета цієї петиції. У сучасному світі ремонт доріг виконується таким чином, що це ніяк не заважає пересуванню громадян по місту на механічних транспортних засобах. Перед ремонтом основної дороги робиться зручний об'їзд або роботи проводять у нічний час доби", – пише автор.

Раніше ми повідомляли:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Київ
Показати ще
Метро на Троєщину
Як назвуть станції на новій гілці
Станція "Троєщинська"?
Реклама
В тренді
Всі новини
Україна
Показати ще
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Щоденник незалежності 🇺🇦

29 жовтня 1991. Постановою Верховної Ради України міністром праці України призначений Михайло Каскевич...

Зануритись у той день
Пора переводити годинник
До переведення годинників залишилося
Україна переходить на зимовий час
Куди крутити стрілки?
Опитування
Реальна містика 🎃

Будинок вдови в Києві. Одна з резиденцій президента в столиці багато таємниць...

Світ незвіданого
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Вибір киян
Самі популярні станції метро
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
1/2
Таємниці Києва
Що приховує Центральний вокзал
Цікаво
Валюта
Курс гривні Сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.33

Російський рубль (₽)

0.374

Євро (€)

30.5

Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Київ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти