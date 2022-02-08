В Киеве транспортный колапс из-за непогоды: новые маршруты

В Киеве утром 8 февраля произошел сбой в работе общественного транспорта. Движение некоторых автобусов изменено из-за гололедицы и проведения ярмарки.
Об этом сообщили в Киевпасстрансе.
Автобусы №115
Задерживается движение автобусов №115 на бул. Дружбы Народов – Набережное шоссе в направлении Контрактовой Площади по причине ДТП. На место вызвана полиция.
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Движение возобновлено в 07:20, курсирование с отклонением от графика.
Автобусы №7
Изменено движение автобусов № 7 на Львовской площади по причине проведения ярмарки.
- Движение автобусов №7 организовано до ул. Бульварно-Кудрявской.
Автобусы №46
Изменено движение автобусов №46 на ул. Микитенко по причине проведения ярмарки.
- Движение автобусов №46 организовано по ул.
Автобусы №28
Задерживается движение автобусов №28 на ул. Пятигорской – Гвардейской по причине гололеда. На место направлена ответственная служба города.
Автобусы №12
Изменено движение автобусов №12 по ул. Монтажников по причине гололеда. На место направлена ответственная служба города.
- Движение автобусов №12 организовано без заезда на ул. Монтажников.