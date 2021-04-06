В Киеве в полупустом общественном транспорте проводят дезинфекцию (фото)

В Киеве полупустой общественный транспорт столицы ежедневно проходит усиленную обработку дезинфицирующими средствами.
Об этом сообщили в КГГА.
Так, в столичной подземке, куда пускают только людей со спецпропусками, дезинфицируют поезда и пассажирские зоны.
Фото: Игорь Серов/"Сегодня"
Как видно на фото, людей на перроне нет совсем.
Фото: Игорь Серов/"Сегодня"
А вагон – полупустой.
Фото: Игорь Серов/"Сегодня"
Однако это не мешает ежедневно проводить дезинфекцию. Особое внимание уделяется местам наибольшего контакта – поручням эскалаторов, кассовым подоконником, ручкам вестибюльных дверей, турникетам и т. п.
Также проводится аэрозольная дезинфекция в вагонах метро в депо и пунктах технического осмотра.
"Подвижной состав, который не прошел дезинфекцию, на линию не выдается", - говорится в сообщении.
Наземный общественный транспорт КП "Киевпастранс" и частных перевозчиков также дезинфицируют.
Внутренняя санитарная обработка салонов наземного общественного транспорта проводится и в течение дня – на конечных остановках маршрутов.
Сегодня на маршруты вышла 1131 единица коммунального общественного транспорта: 520 автобусов, 345 троллейбусов, 266 трамваев.
Напомним, 5 апреля в Киеве начался жесткий карантин с ограничением передвижения в общественном транспорте – только по спецпропускам.
Мы писали, что вчера такси было дороже обычного. Один из столичных таксистов рассказал "Сегодня", что тарифы на проезд в такси выставляют не лично водители и даже не компания-перевозчик.
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