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У Києві в напівпорожньому громадському транспорті проводять дезінфекцію (фото)

6 квітня, 13:38

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Сьогодні на маршрути столиці вийшла 1131 одиниця комунального громадського транспорту

У Києві напівпорожній громадський транспорт столиці щодня проходить посилену обробку дезінфікувальними засобами.

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Про це повідомили в КМДА.

Зокрема, у столичній підземці, в яку пускають тільки людей зі спецперепустками, дезінфікують поїзди і пасажирські зони.

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Як видно на фото, людей на пероні немає зовсім.

А вагон – напівпорожній.

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Однак це не заважає щодня проводити дезінфекцію. Особливу увагу приділяють місцям найбільшого контакту – це поручні ескалаторів, касові підвіконня, ручки вестибюльних дверей, турнікети тощо.

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Також проводиться аерозольна дезінфекція у вагонах метро в електродепо і пунктах технічного огляду.

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"Рухомий склад, який не пройшов дезінфекцію, на лінію не видається", – йдеться в повідомленні.

Наземний громадський транспорт КП "Київпастранс" та приватних перевізників також дезінфікують.

Внутрішня санітарна обробка салонів наземного громадського транспорту проводиться і протягом дня – на кінцевих зупинках маршрутів.

Сьогодні на маршрути вийшла 1131 одиниця комунального громадського транспорту: 520 автобусів, 345 тролейбусів, 266 трамваїв.

Нагадаємо, 5 квітня, у Києві розпочався жорсткий карантин з обмеженням пересування в громадському транспорті – тільки за спецперепустками.

Ми писали, що вчора таксі було дорожче, ніж зазвичай. Один зі столичних таксистів розповів "Сьогодні", що тарифи на проїзд в таксі виставляють не особисто водії і навіть не компанія-перевізник.

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транспорт Київ метро КМДА дезінфекція локдаун

Джерело: Сьогодні

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