У Києві в напівпорожньому громадському транспорті проводять дезінфекцію (фото)

У Києві напівпорожній громадський транспорт столиці щодня проходить посилену обробку дезінфікувальними засобами.
Про це повідомили в КМДА.
Зокрема, у столичній підземці, в яку пускають тільки людей зі спецперепустками, дезінфікують поїзди і пасажирські зони.
Як видно на фото, людей на пероні немає зовсім.
А вагон – напівпорожній.
Однак це не заважає щодня проводити дезінфекцію. Особливу увагу приділяють місцям найбільшого контакту – це поручні ескалаторів, касові підвіконня, ручки вестибюльних дверей, турнікети тощо.
Також проводиться аерозольна дезінфекція у вагонах метро в електродепо і пунктах технічного огляду.
"Рухомий склад, який не пройшов дезінфекцію, на лінію не видається", – йдеться в повідомленні.
Наземний громадський транспорт КП "Київпастранс" та приватних перевізників також дезінфікують.
Внутрішня санітарна обробка салонів наземного громадського транспорту проводиться і протягом дня – на кінцевих зупинках маршрутів.
Сьогодні на маршрути вийшла 1131 одиниця комунального громадського транспорту: 520 автобусів, 345 тролейбусів, 266 трамваїв.
Нагадаємо, 5 квітня, у Києві розпочався жорсткий карантин з обмеженням пересування в громадському транспорті – тільки за спецперепустками.
Ми писали, що вчора таксі було дорожче, ніж зазвичай. Один зі столичних таксистів розповів "Сьогодні", що тарифи на проїзд в таксі виставляють не особисто водії і навіть не компанія-перевізник.
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