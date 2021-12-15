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В киевском метро эвакуировали пассажиров из поезда – подробности

Александр Марущак Александр Марущак Ведущий редактор Киев Сегодня Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Киев Сегодня
15 декабря, 18:57
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Пассажиров попросили освободить вагоны и поезд отправили в депо
Пассажиров эвакуировали из вагона в подземке
Пассажиров эвакуировали из вагона в подземке / Фото: Коллаж: Сегодня

15 декабря на станции метро "Дружбы народов" произошло ЧП. Пассажиров срочно эвакуировали из поезда якобы из-за сильного задымления.

В Киевском метрополитене сайту "Сегодня" сообщили, что задымления на станции "Дружбы народов" не было и пассажиров не эвакуировали.

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"На станции "Дружбы народов" произошла поломка в составе. Задымления не было. Просто в вагоне поезда был неприятный запах, который возникает при торможении. Пассажиров попросили освободить вагоны и поезд отправили в депо. Движение поездов на линии не прерывалось", – сообщили сайту "Сегодня" в Киевском метрополитене.

Вагоны поезда пассажирам пришлось освободить
Вагоны поезда пассажирам пришлось освободить / Фото: Сегодня

Новые правила проезда в метро

Метрополитен в столице работает в обычном режиме, но только для вакцинированных, у кого есть отрицательный ПЦР-тест или сертификат о выздоровлении.

Такие правила в столице действуют с 1 ноября. Нарушители карантина должны платить штраф от 17 000 до 34 000 гривен.

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Ограничения не касаются детей до 18 лет. Они могут пользоваться городским транспортом без разрешительных документов.

Ранее мы писали:

  • В Киеве с 1 января власти планирует поднять стоимость проезда в транспорте до 20 грн. Многие возмутились таким решением, а в Государственной регуляторной службе даже выступили против повышения тарифов.
  • В Киеве на улице Антоновича от дома № 30 до дома № 40 временно ограничат движение транспорта с занятием проезжей части до 17 января 2022 года и тротуара до 16 мая 2022 года.

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