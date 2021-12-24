В киевском метро произошел сбой – как оплатить проезд

В киевском дата-центре произошло ЧП. По техническим причинам возможны сбои при покупке билетов в общественном транспорте.
Об этом сообщает пресс-служба столичного метрополитена в Facebook.
Сейчас можно воспользоваться только билетами, которые уже были приобретены и оплатить проезд банковской картой непосредственно на турникете.
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"Специалисты КП "ГИОЦ" уже прилагают максимум усилий, чтобы устранить причины сбоя. О полноценном возобновлении работы будет сообщено. Приносим извинения за неудобства", – пишут в сообщении.
Сбой в работе общественного транспорта
В Киеве утром 24 декабря задерживается движение некоторых троллейбусов, трамваев и автобусов. Это связано как с техническими сбоями, так и с ДТП в столице.
- Задерживается движение троллейбусов №94Н, 5, 7, 8, 17, 6, 18, 33, 12, 45.
- Изменено движение автобусов № 7.
- Задерживается движение трамваев №28, 35, 14.
Почему случаются сбои в работе транспорта?
Как сообщили нам в "Киевпастрансе", сбои в работе общественного транспорта столицы происходят из-за плотного автомобильного трафика по городу – много пробок и скопления легкового транспорта. К тому же в столице достаточно мест, где сейчас идет ремонт дорог. Работы также проводятся на основных магистралях города.
"Из-за этого случаются технические сбои в работе общественного транспорта", – объяснили сайту "Сегодня" в коммунальном предприятии "Киевпастранс".
Там дополняют, что происходит это как утром, так и вечером.
Причиной сбоя в работе транспорта становятся и аварии. Достаточно небольшого ДТП, чтобы на проезжей части возникла пробка из троллейбусов.
Раньше мы писали:
- В Киеве запретили водителям общественного транспорта перевозить пассажиров без отопления. Кроме того, в конце рабочей смены во всех маршрутках, троллейбусах и трамваях должна проводиться влажная уборка.
- В Киеве возобновили движение на бульваре Тараса Шевченко после значительной аварии.