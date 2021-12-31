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Концерт возле елки и средневековые забавы. Куда пойти на Новый год в Киеве – праздничная афиша

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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31 декабря, 16:22
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Кроме того, почти всю ночь можно кататься на катке и гулять по новогодним ярмаркам
В новогоднюю ночь будет работать много локаций.
В новогоднюю ночь будет работать много локаций. / Фото: Коллаж: Сегодня

Если на Новый год совсем не хочется оставаться дома, для киевлян подготовили незабываемые праздничные локации. Там точно не соскучишься в новогоднюю ночь и первые дни 2022-го.

Новости "Сегодня" собрали ТОП-5 мест, которые следует посетить 31 декабря и 1 января.

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Софийская площадь

Там расположена одна из самых красивых елок в Европе и главная елка нашей страны. Ее высота – 31 метр. Елку украшают 20 тысяч игрушек красно-золотого цвета и яркая 10-километровая гирлянда, образующая большой сказочный купол.

Вокруг разместили ярмарку, фотозоны, мастерскую, музей новогодних украшений, каток, аттракционы. А также – самый большой Рождественский вертеп в Европе. Так что на площади можно весело встретить время и встретить Новый год.

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В новогоднюю ночь локация будет работать до 04:00 (и Софийская площадь и Владимирский проезд). С 22:00 до 2:00 новогоднее настроение посетителям будет создавать ди-джей.

Контрактовая площадь

Совсем недалеко от Софийской находится Контрактовая площадь. Туда можно спуститься фуникулером, который в новогоднюю ночь будет работать круглосуточно.

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Праздничная локация на Контактной площади украшена европейским стилем. Там можно увидеть огромный каток длиной 200 метров и шириной шесть метров разместили посреди сквера у колеса обзора. На нем установили беседку для отдыха, кафе и сцену. Среди катка – лаунж-зона. Рядом построили тюбинговые горки высотой в шесть метров со смотровыми площадками на вершине. Площадь всей праздничной зоны – 10 000 квадратов.

ВДНХ

Празднование начнется 31 декабря в 22:00 и продлится до 3:00 1 января. Для посетителей выступают AMI, Edgar&Emma, SEVERINA, ARTEANA, группа ТОК и Dj Sanya Dymov.

Также будут работать фудкорт, каток, горки, Венецианская карусель, колесо досмотра и уличные аттракционы.

Вечерняя программа сцены 31 декабря:

  • 16:00 – анимационная программа
  • 17:00 – флешмоб аниматоров
  • 17:15 – выступление группы "Колокольчик"
  • 18:00 – флешмоб аниматоров
  • 18:30 – развлекательная программа, проведение конкурсов и розыгрышей
  • 19:00 – выступление группы Real Band

Программа празднования Нового года:

  • 22:00–22:05 – начало развлекательной программы
  • 22:05–22:10 – флешмоб аниматоров
  • 22:10–22:45 – проведение конкурсов и розыгрышей
  • 22:45–23:30 – концертная программа от радио NRJ
  • 22:30–22:38 – AMI
  • 22:38–22:46 – SEVERINA
  • 22:46–22:54 – ARTEANA
  • 22:54–23:06 – группа ТОК
  • 23:06-23:18 – Edgar& Emma
  • 23:30-23:50 – розыгрыш новогодних подарков от сказочной почты Meest
  • 23:50-23:55 – развлекательная программа ведущего
  • 23:55-00:05 – прямая трансляция поздравления Президента
  • 00:05-00:20 – проведение конкурсов и розыгрышей
  • 00:20-03:00 – dj-сет от Dj Sanya Dymov

Чудо на шоколадной фабрике

Вблизи станции метро "Демеевская" есть еще одна локация с катком. Уже не первый год ее обустраивают на территории завода Roshen.

Вход на территорию зимнего городка бесплатный. Платить нужно лишь за теплый чай или глинтвейн и сам каток.

В этом году внутри катка установлена елка с белыми полярными мишками. Вблизи нее можно сделать фото на память.

Арт-завод Платформа

Атмосфера праздников добралась и до левого берега столицы. Арт-завод Платформа объединился со своими соседями Дарынком и вместе они создали большую праздничную площадку с катком, едой и просмотрами новогоднего кино.

На Платформе открыли большой каток под открытым небом, площадью 1200 квадратов, а рядом с ним — фудкорты и бары. В выходные здесь проводятся ледовое шоу от фигуристов и цирковых артистов, а также воздушное DJ-шоу.

На территории арт-завода продолжает работать "секретный кинотеатр" Sunset Cinema. Специально к праздникам здесь транслируются любимые новогодние фильмы: Один Дома, Гарри Поттер, Чарли и Шоколадная фабрика, Большой Гетсби и Кучеряшка Сью.

"Парк Киевская Русь"

Если хочется отдохнуть от шумной столицы, можно посетить село Копачев неподалеку от Киева. Как известно, там воссоздан Древний Киев V-XIII веков, столица великого средневекового государства Киевская Русь.

В ночь с 31 декабря на 1 января 2022 года на локации пройдет грандиозная праздничная развлекательная программа с конными выступлениями, колоритными персонажами, традиционными средневековыми забавами, танцами, живым вокалом и зажигательным шоу.

Также гостей ждут шоу двойников и интерактивный мюзикл с огненными спецэффектами, который будет интересен и взрослым, и детям. А еще – вкусные горячие блюда, напитки и настойки, бесплатное катание на лошадях, подарки и фейерверк.

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