Пеший новогодний маршрут в Киеве: карта

Три локации, яркая иллюминация, а также множество фотозон ждет киевлян и гостей города

В Киеве работает несколько новогодних локаций. Их в этом году объединили в праздничный пешеходный маршрут, чтобы люди не толпились на одном месте – это сейчас очень опасно для здоровья людей.

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Маршрут – Софийская площадь, Арка дружбы народов – люди смогут перейти по стеклянному пешеходно-велосипедному мосту в парк Владимирская горка, возле фонтана свернуть направо и через Аллею художников выйти на Андреевский спуск, а по нему спуститься на Контрактовую площадь. Здесь ждет киевлян и гостей города красивая "районная" елка, яркая иллюминация и еще один каток.

По всему новогоднему пути установлены специальные указатели, чтобы гуляющие смогли посетить все три локации.

Кстати, ранее мы просчитали, что длинна новогоднего фитнес-маршрута составит 3,6 километра, а прогулка неспешным шагом займет 49 минут.

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По словам президента Folk Ukraine Игоря Добруцкого, в целях безопасности еду на новогодних локациях продавать не будут. По дороге люди смогут приобрести горячие напитки, например, чай с имбирем, какао, кофе.

Как мы писали ранее, украсили игрушками в виде сказочных орешков, зайчиков, грибочков.

Смотрите видео – 19 декабря зажгли главную елку страны на Софийской площади:

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