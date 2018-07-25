Вечный потоп на дороге возле "Левобережной" в Киеве: власти объяснили причину

Вчера, 17:29

Во время дождей улица превращается в море

Фото: Клуб Коренного киевлянина
Фото: Клуб Коренного киевлянина

Около метро "Левобережная" после каждого дождя — потоп: под дождевой водой тонут проезжая часть и тротуары.

"В прошлом году на этом участке проводился ремонт под Евровидение, но ливневку отремонтировать забыли. Как власти планируют решать эту проблему?" — спрашивает киевлянин Александр Ткачук.

В КГГА говорят: все дело в коллекторе, проходящим по Броварскому проспекту, диаметром в 800 мм.

"Сейчас он не может обеспечить пропуск воды при интенсивных дождях. Чтобы устранить проблему, КК "Киевавтодор" заключила договор на проведение реконструкции ливневой канализации на участке от ул. Шептицкого к мосту Метро через Русановский пролив. Обустройство канализации решит проблему, которая систематически возникает около метро "Левобережная" во время интенсивных дождей. Сейчас идет подготовка документов, необходимых для начала реконструкции (она пройдет в две очереди и будет длиться более двух лет, а общая стоимость работ — более 189 млн грн. — Авт.). Вместе с тем из-за интенсивных осадков бригады гидротехнических служб "Киевавтодора" работают в усиленном режиме", – объяснил "Сегодня" Дмитрий Давтян, замглавы КГГА.

Напомним, 23 июля в Киеве после дождя несколько улиц превратились в реки. Жители Киева в соцсетях активно обсуждают "большой потоп". Главным "героем" стала затопленная улица Метрополита Шептицкого в районе метро "Левобережная".

Потоп на Левобережной наблюдается и сегодня, после сильной грозы с градом, накрывшей столицу.
Киев, улица, КГГА, потоп, левобережная, Дмитрий Давтян
Автор:

Кириченко Леся

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Другие новости

Фото: kiev.informator.ua

"Большой потоп": в Киеве транспорт заливает водой, а в лужах массово находят номера машин

23 Июля, 19:45

Киевляне жалуются на потоки воды в троллейбусах и вагонах метро

Происшествия

фото: соцсети

Вырванные номерные знаки и затопленные дороги: в Киеве прошел мощный ливень

17 Июля, 23:06

В столице бушевала непогода
Загрузка...

Украина

Фото: pixabay.com

В Украине ожидается паводок и подъем уровня воды в водоемах

29 Июня, 21:57

Возможно формирование интенсивного местного склонного стока, образование локальных селевых потоков, которые могут иметь опасные последствия

Происшествия

Не вписался по габаритам. Фото: facebook.com/selykv

Не вписался: под путепроводом в Киеве не смог проехать трейлер с экскаватором - соцсети

12 Июня, 13:10

Задела ли техника конструкции путепровода, пока неизвестно  
Загрузка...