Ночи на 9 и 10 мая в Киеве стали рекордно теплыми

Сегодня, 11:40

Это уже 12-й температурный рекорд с начала мая текущего года в столице

 

Теплая погода в Киеве продолжает бить рекорды. Фото: Ольга Мулько
Теплая погода в Киеве продолжает бить рекорды. Фото: Ольга Мулько

Две последние ночи в Киеве стали рекордно теплыми. Об этом сообщают климатологи Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского.

"По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, ночь на 9 мая в Киеве оказалась самой теплой с 1881 года. Столбик термометра не опустился ниже +16,6°С, что на 0,4°С теплее, чем в 1967 году. Также ночь на 10 мая была рекордно теплой – столбик термометра не опустился ниже +16,0°С, что на 0,6°С выше температуры 1996 года", – говорится в сообщении на сайте обсерватории.

Это уже 12-й температурный рекорд с начала мая текущего года в Киеве, отметили климатологи.

Ранее климатологи Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского сообщили об окончании метеорологической весны в столице.

"По данным наблюдений метеостанции обсерватории среднесуточная температура воздуха с 29 апреля превышает + 15,0 ° С, что знаменует начало метеорологического лета. Метеорологическая весна, которая началась 24 марта длилась всего 36 дней. Она почти на месяц была короче климатической нормы", – сообщают в ЦГО.

Здесь говорят, что нынешнее метеорологическое лето пришло в Киев на 16 дней раньше среднестатистических показателей. Но это не рекорд. В 1996 году лето начало 22 апреля – это самый ранний срок за 137 лет наблюдений.

Как сообщала "Сегодня", с начала мая в Киеве зафиксировали несколько температурных рекордов. В некоторые дни столбик термометра превышал днем отметку +30 °С.
тепло, рекорд, май, температурный рекорд, погода в Киеве
Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Другие новости

Фото: ngs22.ru

Аномальная жара: в Киеве зафиксировали приход метеорологического лета

Вчера, 18:36

Весна длилась всего месяц

Другие новости

Начало мая было рекордно теплым. Фото: Ольга Мулько

Начало мая в Киеве оказалось аномально жарким

7 Мая, 10:12

До 8 мая в столице объявлен чрезвычайный, 5-й уровень пожарной опасности  
Загрузка...

Другие новости

Ночь в Киеве была рекордно теплой. Фото: Ольга Мулько

Ночь в Киеве побила рекорд тепла

26 Апреля, 16:43

Столбик термометра не опустился ниже 16,0°С  

Другие новости

Фото: ngs22.ru

Погода в Киеве побила новые рекорды по теплу

16 Апреля, 12:51

Ночь на 16 апреля оказалась самой теплой с 1881 года
Загрузка...