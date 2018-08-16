Потоп после грозы в Киеве: синоптики объяснили причину

Сегодня, 20:20

Ливневка не справилась из-за засухи

Фото: facebook.com/ukrgmc.official
Фото: facebook.com/ukrgmc.official

Огромные лужи и "реки" в центре Киева, которые образовались после кратковременного, но сильного ливня с бурей, частично можно объяснить за счет предварительной засухи, говорится в сообщении Украинского Гидрометцентра, размещенного в Facebook.

"Листья на деревьях начали понемногу уже подсыхать и поэтому во время порывов ветра интенсивно опадали и попадали в сливные системы, которые и так у нас не отличаются большой пропускной способностью", – объясняют синоптики.

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Также в гидрометцентре отметили, что основной удар погоды прошел мимо пунктов наблюдения, размещенных в столице, так что стихийное бедствие не зафиксировано, а грозе предшествовал самый теплый день лета – температура воздуха достигала +33°.

"К сожалению количество пунктов наблюдения в столице ограничено и эпицентр стихии прошел мимо. Максимальные количество осадков в одном из пунктов составляла только 17 мм, и по критериям – это не стихийное явление", – отметили в ведомстве.

Как сообщалось, киевляне только успели забыть об июльских ливнях с затопленными дорогами и поваленными деревьями, как на город вновь обрушилась непогода. 

На этот раз пострадал самый центр города – после ночной грозы затопило Крещатик и ряд других центральных улиц.

Сейчас, после ночного потопа в Киевеспасатели ликвидируют последствия удара непогоды. К работам привлечены 35 человек и восемь единиц спецтехники. Между тем, на некоторых улицах утром можно заметить "сугробы" из града.

По данным Главного управления ГСЧС в Киеве, спасателей вызвали на демонтаж 14 поваленных деревьев. Большая часть из них упала на проезжие части. На Русановке из-за этого оказался заблокированных подъезд к подстанции скорой помощи. 
Киев, Крещатик, синоптики, последствия, гроза, грозы, стихийное явление
Источник:

"Сегодня"

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