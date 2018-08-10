Съесть шаурму и не отравиться: как выбрать безопасный фаст-фуд

Предприниматель, который поставлял мясо для "отравленной" шаурмы в Киеве, может сесть на шесть лет, заявил руководитель киевского управления Госпотребслужбы Олег Рубан. По его словам, впереди – длительные судебные тяжбы.

Напомним, несколько дней назад почти сотня людей, покупали шаурму в нескольких столичных киосках, обратились к врачам с симптомами отравления. Возбудителем инфекции стала сальмонелла. В чем дело: в самой шаурме или все-таки некачественных продуктах? Наши журналисты сравнили вкус и стоимость этой популярной уличной еды в Украине и Европе.

У киоска с шаурмой возле Киевского вокзала – очередь, несмотря на ряд отравлений фастфудом накануне. Супруги из Винницы как раз решили перекусить. О риске отравления – знают.

"А где здесь можно перекусить так чтобы быстро? Ну, на страх и риск, а что делать", – признаются гости столицы.

Документы на мясо у владельца киоска есть. А вот холодильника – нет, как и проточной воды. Стоимость вокзальной шаурмы – 32 гривны.

Между тем, в маленьком ресторане за шаурму придется выложить 75 гривен. Шеф-повар Павел Власюк объясняет: лаваш с хорошим мясом не может быть дешевым.

"Цена соответствует качеству, мясо имеет свои стандарты, свойства, соответствует санитарным требованиям", – говорит шеф-повар Павел Власюк.

Чтобы фаст-фуд был безопасным, необходимо, прежде всего, свежесть продуктов. На кухне – вода, мясо – в холодильнике. А повар – не касаться денег. К тому же на кухне – идеальная чистота.

"Дезинфекция каждое утро. Три-четыре раза в день дезинфицируется поверхность, после чего мы приступаем к работе. И личная гигиена ", – объясняет шеф-повар.

Любят шаурму и жители Старого Света – здесь она на каждом шагу. Цены – от 124 до 250 гривен. Но стандарты приготовления – высокие. Например, в Брюсселе уличных продавцов тщательно проверяют. Так что и местные, и туристы уверены в качестве блюда.

В целом, уличная мясная еда может быть безопасной даже при летней жаре, если повар заботится о чистоте, а ингредиенты для блюда – свежие и имеют документы.

Напомним, в Киеве – более тысячи незаконных точек продажи с шаурмой, шесть объектов, которые работали без разрешительных документов, уже демонтировали.

В Госпродпотребслужбе напомнили, что во все торговые точки некачественные продукты поставлял один субъект хозяйствования, который осуществлял реализацию шаурмы. На сегодня его деятельность приостановлена.

Тем временем еще одну массовую вспышку острой кишечной инфекции зафиксировали в селе Софиевская Борщаговка Киево-Святошинского района: здесь пострадало 18 человек, в том числе два ребенка. Заболевание также связывают с употреблением шаурмы. И хотя эпидрасследование еще продолжается, к торговой точке уже есть ряд претензий. К примеру, нарушение температурного режима и срока хранения продуктов.



