В Киеве демонтировали ларьки, продававшие опасную шаурму

Сегодня, 18:24

В КГГА отчитались: отравлений больше не будет

Фото: Bsnss.net
Фото: Bsnss.net

В Киеве демонтировали 20 незаконных объектов по изготовлению и продаже шаурмы. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента городского благоустройства КГГА.

Отмечается, что все ларьки работали без разрешительной документации и соблюдения санитарных норм. В результате в городе произошла вспышка отравления шаурмой, которая уже ликвидирована.

В департаменте уточнили, что работа поставщиков и реализаторов готовой продукции прекращена.

"Точки продаж шаурмы, которая вызвала массовое отравление людей, демонтированы", – добавили в КГГА.

Напомним, в начале августа в Киеве произошло массовое отравление шаурмой. Тогда в больницы города попали около сотни человек. Отмечается, что горожане покупали шаурму в разных точках города. Так, 25 человек отравились шаурмой из МАФа на Почтовой площади. Еще 11 случаев – после покупки такой же еды в МАФе возле супермаркета на Оболонском проспекте, 20.

Впоследствии Госпродпотребслужба рассказала о результатах массовых проверок киосков с шаурмой в Киеве. Нарушения касались отсутствия маркировки на сырье, личных медицинских книжек, несоблюдения санитарных и гигиенических норм, отсутствия или непредъявления разрешений на установку МАФов и документов о регистрации мощностей.
Киев, нарушения, КГГА, шаурма, демонтировали, госпродпотребслужба
Источник:

"Сегодня"

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