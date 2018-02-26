За три дня в пунктах обогрева в Киеве получили помощь 137 человек

В 44 пунктах люди могут отдохнуть, согреться, выпить чаю и получить доврачебную помощь

С 23 февраля в киевские пункты обогрева обратились 137 человек. Всего с начала зимнего периода пунктами обогрева воспользовались 965 человек. Об этом сообщил начальник управления по вопросам чрезвычайных ситуаций Департамента городского благоустройства КГГА Роман Ткачук.

Решение комиссии КГГА по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций о продолжении работы пунктов обогрева принято 23 февраля в связи с резким похолоданием. Так, за последние трое суток температура воздуха резко снизилась и ночью 25 февраля опустилась до отметки 16-18 градусов мороза.

"Во всех районах Киева размещены 44 пункта обогрева, из которых 18 работают в круглосуточном режиме, другие – с 8:00 до 18:00. Они будут работать до момента, пока ситуация с погодными условиями не улучшится. Пункты обогрева – стационарные места, где люди могут отдохнуть, согреться, выпить чаю, получить доврачебную помощь, ведь в пунктах есть аптечки. Кроме того, мы тесно сотрудничаем с подразделениями патрульной полиции города и медицинскими учреждениями, поэтому бригады скорой помощи четко знают адреса пунктов и немедленно выезжают на вызов", – отметил Роман Ткачук.

Он также отметил, что при поддержке Общества Красного Креста на местах осуществляется сбор теплых вещей для обогрева всех, кто в этом нуждается.

Адреса стационарных пунктов обогрева в Киеве размещены на официальных сайтах КГГА, райгосадминистраций, на досках объявлений в территориальных центрах управлений социальной защиты и т.д.

Ранее мы сообщали, что на зимний период, с 1 декабря 2017-го до 1 апреля 2018 года, в столице организовали социальное патрулирование и создали городской оперативный штаб помощи бездомным лицам и координации социального патрулирования в Киеве в зимний период.

Среднегодовая температура в 2017 году в Киеве составляла + 9,8 градуса тепла. Всего же в столице было зафиксировано 24 температурных рекорда. Об этом говорится в погодных итогах в столице за 2017 год, обнародованных Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.