ДТП заблокировало движение троллейбусов №6, 16, 18 в столице

Сегодня, 20:02

На место вызвана полиция Киева

Иллюстрация: pixabay.com
Иллюстрация: pixabay.com

В Киеве заблокировано движение троллейбусных маршрутов №6, 16, 18. Об этом сообщает пресс-служба "Киевпастранс".

"С 18 ч. 08 мин. заблокировано движение троллейбусных маршрутов 6, 16, 18 на ул. Сечевых стрельцов в направлении ул. Щусева в связи с ДТП. На место вызвана полиция Киева", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Киеве остановились скоростные трамваиКак сообщили "Сегодня" в КП "Киевпастранс" остановка произошла из-за технической поломки на линии. Не ходят трамваи №1 и №3. На станциях собралось очень много пассажиров, которые пытаются уехать домой.

Напомним, сегодня утром в Киеве на ул. Глубочицкой произошло ДТП: столкнулись трамвай и автомобиль Mitsubishi. В результате происшествия движение трамваев временно приостановлено. Образовалась пробка. К счастью. обошлось без пострадавших.

Ранее в Киеве на улице Борщаговской произошло масштабное ДТП, во время которого автомобиль вылетел на пути скоростного трамвая.
ДТП, трамваи, движение, киевпастранс
Автор:

Александр Марущак

Источник:

"Сегодня"

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