Киев парализовали 10-балльные пробки

Сегодня, 19:54

От Шулявки до Северного моста на авто можно добраться только за 2 часа

Пробки в Киеве. Скриншот
Пробки в Киеве. Скриншот

Во вторник, 6 марта, вечером Киев парализовали 10-балльные пробки.

Так, пробка на "малой окружной" растянулась на 12 километров – от метров "Шулявка" через Дорогожичи и Петровку до Северного (Московского) моста, где произошло ДТП. Желающему прокатиться по этому маршруту пришлось бы потратить около двух часов.

Пробка от Бессарабки до "Шулявки" растянулась на 6 километров, полностью парализовав бульвар Шевченко, площадь Победы и часть одноименного проспекта.

Полностью остановился центр – улицы Саксаганского, Жилянская и Льва Толстого, Шота Руставели и Большая Васильковская.

К счастью, движется Крещатик и прилегающие к нему со стороны Софийской площади улочки.

Четыре ДТП парализовали Кольцевую дорогу от Академика Заболотного до первого въезда на Борщаговку в районе улицы Трублаини.

Как сообщает корреспондент сайта "Сегодня", одно из ДТП остановило движение трамваев на Подоле и Куреневке. На ул. Кирилловской (бывшая Фрунзе) в районе депо столкнулись легковушка и трамвай, остановив движение от улицы Терехина до Скляренко.

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Фото: Е.Ардилес, Сегодня

В то же время все пять мостов через Днепр работают в штатном режиме – небольшая заминка наблюдается на Южном (там идут дорожные работы) и на Мосту Метро.

Напомним, сегодня на Нивках произошло ДТП, вследствие которого перевернулся военный броневик Cougar.

А ранее в Киеве на улице Борщаговской произошло масштабное ДТП, во время которого автомобиль вылетел на пути скоростного трамвая.

Напомним, 1 марта в Киеве массово не ходили трамваи из-за аварий на рельсах.
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