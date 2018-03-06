Киев парализовали 10-балльные пробки
От Шулявки до Северного моста на авто можно добраться только за 2 часа
Во вторник, 6 марта, вечером Киев парализовали 10-балльные пробки.
Так, пробка на "малой окружной" растянулась на 12 километров – от метров "Шулявка" через Дорогожичи и Петровку до Северного (Московского) моста, где произошло ДТП. Желающему прокатиться по этому маршруту пришлось бы потратить около двух часов.
Пробка от Бессарабки до "Шулявки" растянулась на 6 километров, полностью парализовав бульвар Шевченко, площадь Победы и часть одноименного проспекта.
Полностью остановился центр – улицы Саксаганского, Жилянская и Льва Толстого, Шота Руставели и Большая Васильковская.
К счастью, движется Крещатик и прилегающие к нему со стороны Софийской площади улочки.
Четыре ДТП парализовали Кольцевую дорогу от Академика Заболотного до первого въезда на Борщаговку в районе улицы Трублаини.
Как сообщает корреспондент сайта "Сегодня", одно из ДТП остановило движение трамваев на Подоле и Куреневке. На ул. Кирилловской (бывшая Фрунзе) в районе депо столкнулись легковушка и трамвай, остановив движение от улицы Терехина до Скляренко.
Фото: Е.Ардилес, Сегодня
В то же время все пять мостов через Днепр работают в штатном режиме – небольшая заминка наблюдается на Южном (там идут дорожные работы) и на Мосту Метро.
Напомним, сегодня на Нивках произошло ДТП, вследствие которого перевернулся военный броневик Cougar.
А ранее в Киеве на улице Борщаговской произошло масштабное ДТП, во время которого автомобиль вылетел на пути скоростного трамвая.
Напомним, 1 марта в Киеве массово не ходили трамваи из-за аварий на рельсах.