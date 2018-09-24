Киевлян предупреждают о возможных проблемах с транспортом

В Киеве 24 сентября вечером возможны перебои в работе трамваев, троллейбусов, коммунальных автобусов и городской электричке, предупреждает "Киевпастранс".

"В связи с ухудшением погодных условий и увеличением пробок в городе возможные задержки в работе наземного общественного транспорта", – говорится в сообщении предприятия, размещенном на официальной странице в Facebook.

Информацию о изменениях обещают размещать на сайте "Киевпастранса" (https://kpt.kiev.ua/accidents/) и в Телеграмм-канале предприятия.

В частности, недавно появилось сообщение об отмене нескольких вечерних рейсов городской электрички по техническим причинам.

Ранее в Киеве на Старовокзальной площади один из вагонов скоростного трамвая сошел с рельс. Инцидент произошел сегодня утром, 24 сентября. По этой причине было блокировано движение скоростного трамвая.

Напомним, 20 сентября в Киеве трамвай сошел с рельсов и врезался во встречный. Инцидент произошел в Святошинском районе. Движение было заблокировано на ул. Семиренко на перегоне между ул. Барского – Жолудева на Южной Борщаговке. На время устранения неполадки организовали автобусное сообщение.