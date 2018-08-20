ФОТОФАКТ. Последствия ливня в Киеве: движение по улице Антоновича восстановлено

В столице возобновили движение на улице Антоновича, где после ливня просел асфальт и образовались огромные ямы.

Фото: Наталия Бондар

"По улице Антоновича движение начато. Благодаря усилиям "Киеватодора", повреждения проезжей части за ночь были ликвидированы" – сообщила Наталия Бондар, глава Голосеевской РГА.

Советник мэра Киева Дмитрий Белоцерковец отметил, что после проведенного расследования специалисты установили две причины просадки асфальта по улице Антоновича.

"По адресу Антоновича – 36,49 частная компания выполняла работы по перекладке теплосети к одному из новостроев. В связи с несоблюдением технологии при проведении работ, часть воды уходила под землю и размывала грунты на проезжей части", – сообщил он.

Фото: Наталия Бондар

Поскольку в том месте под землей проходит одно из устий реки Лыбидь, вследствие осадков большое количество воды через ливневки стало уходит в реку под землей, что привело к тому, что она стала выходить из стандартных размеров и выдавливать грунт.

"Особенно это ярко видно в тех местах, где повырывало канализационные люки и многие видели видео с "гейзерами", – пишет Белоцерковец на своей странице в Facebook.

"В тех участках, где просадка асфальта является виной частной компании, город выставил претензию и потребовал компенсировать затраты коммунальному предприятию", – подытожил советник мэра города.

Напомним, не успел Киев оправиться после сильного ливня, который прошелся по городу 15 августа, как его опять затопило – в некоторых местах ливнестоки не справились, и улицы столицы превратились в каналы.

После того, как столичные улицы в очередной раз затопил ливень, в центре Киева, неподалеку от станции метро "Олимпийская", на проезжей части возле пересечения улиц Жилянской и Антоновича провалился асфальт.

Коммунальщики ликвидировили последствия непогоды после того, как улицы Киева затопило в субботу, 18 августа. Они убрали поваленные деревья с проезжих частей и улиц, а также чистили дороги от грязи. Все транспортные маршруты в столице работают в обычном режиме, сообщил заместитель директора департамента городского благоустройства КГГА Тарас Панчий.