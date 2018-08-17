В Киеве в субботу будут проблемы с транспортом: из-за парада отменили десятки автобусов и троллейбусов (список)

На время репетиции дороги в центре города закроют для всего транспорта

В Киеве 18 августа на время проведения репетиции военного парада будут внесены изменения в работу общественного транспорта, сообщает "Киевпастранс".

Так, ориентировочно с 16:45 до 19:00, полностью отменят:

автобусы – №2, 5, 7, 14, 20, 23, 24, 32, 47, 69, 90, 114, 118, 119, 166, 182, 228, 433, 500, 537

троллейбусы – №3, 5, 7, 8, 9, 12, 14, 16, 17, 19, 19Д, 23, 26, 33, 40, 40к

трамвай - № 18

Позже, с 19:00 до окончания мероприятий, в связи с перекрытием ул. Большой Васильковской (на участке от ул. Жилянской до ул. Крещатик), Бессарабской площади, Крещатика (до Европейской площади) и Майдана Незалежности, полностью отменят:

автобусы № 7, 53, 69, 72, 115, 119, 181, 228, 500

троллейбусы № 5, 7, 6, 8, 16, 17, 18, 19, 19Д, 23, 33, 92н, 93Н

трамваи № 11, 12, 16, 18, 19

Также несколько автобусов и троллейбусов будут ходить по измененному маршруту:

автобус № 5 – от ул. Изюмской до ул. Деловой;

автобус № 20 – от жилого массива Корчеватое до станции метро "Лыбидская";

автобус № 24 – на двух участках:

- от железнодорожного вокзала "Центральный" до Софийской площади,

- от Национального музея истории Украины во Второй мировой войне до станции метро "Арсенальная";

автобус № 62 – от Ботанического сада до станции метро "Арсенальная";

автобус № 69 – от ул. Литвиненко-Вольгемут до ул. Тарасовской;

автобус № 114 – от ул. Милославской до ул. Набережно-Крещатицкая по действующему маршруту, далее – ул. Хорива – ул. Почайнинская – ул. Сковороды – Контрактовая площадь – ул. Межигорская – ул. Электриков – ул. Набережно-Рыбальская, далее по действующему маршруту;

автобус № 118 – от ул. Милославской до станции метро "Дворец спорта";

автобус № 137Н – от станции метро "Харьковская" до станции метро "Дворец спорта";

троллейбус № 3 – от Железнодорожного массива (ул. Волгоградская) до железнодорожного вокзала "Южный";

троллейбус № 9 – от Международного аэропорта "Киев" (Жуляны) до железнодорожного вокзала "Южный";

троллейбусы № 5, 8, 17, 93Н – соответственно: от ул. Белицкой, ул. Смелянской, площади Космонавтов и ул. Чернобыльской – до Воздухофлотского путепровода;

троллейбус №12 – от станции метро "Васильковская" до станции метро "Лыбидская";

троллейбус № 14 – от Ботанического сада до станции метро "Дворец спорта";

троллейбусы №40, 40к – от ул. Кадетский гай до ул. Волгоградской (Железнодорожный массив).

троллейбус № 91н от ул. Милославской до станции метро "Лыбидская".

Ранее мы писали, что в Киеве в ночные часы с 22 августа открывается новый троллейбусный маршрут № 94н. Об этом сообщили в Департаменте транспортной инфраструктуры.

Напомним, из-за ремонта на Шулявском мосту автобусы маршрута №2 с 18 августа будут следовать по следующей схеме: от ул. Булгакова до станции метро "Шулявская" по постоянной схеме, далее: просп. Победы – ул. Шолуденко – ул. Борщаговская – ул. Гарматная – бульвар Вацлава Гавела, далее – по постоянной схеме.

Также с 18 августа троллейбус №9 будет ходить по новому маршруту. На нем можно будет доехать от аэропорта "Киев" до станции метро "Дворец спорта" с остановкой возле Южного железнодорожного вокзала. Сделано это для удобства пассажиров. Сейчас троллейбус №9 довозит пассажиров до площади Льва Толстого.