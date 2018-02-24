В сети появилось видео серьезного ДТП на Воздухофлотском проспекте в Киеве

Сегодня, 17:59

В результате аварии пострадали четыре человека

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

В сети появилось видео столкновения двух легковых автомобилей на Воздухофлотском проспекте в Киеве. Запись опубликовало сообщество dtp.kiev.ua.Напомним, что сегодня в Киеве автомобиль Mitsubishi "вылетел" на встречную полосу и врезался в Merсedes.

В результате аварии пострадали четыре человека.

Также сегодня под Киевом на Одесской трассе микроавтобус ушел в кювет: три человека пострадали. 

Ранее в Киеве на перекрестке проспекта Алишера Навои и бульвара Перова произошло смертельное ДТП. Столкнулись автомобили Renault и Skoda. В Renault сработали все подушки безопасности, но так как водитель был не пристегнут, она получил травмы и был госпитализирован. Водитель автомобиля Skoda вылетел через боковое окно, упал под бордюр и погиб от полученных травм.

Такжк в полиции Киева рассказали подробности смертельного ДТП на улице Хоткевича.

Как мы сообщали ранее, в полиции Киевской области сообщили детали резонансной аварии, которая произошла в воскресенье, 11 февраля, в Белой Церкви. Напомним, около 6 утра в городе автомобиль Peugeot 206 совершил наезд на пешеходов. 42-летняя женщина погибла на месте. Также был травмирован 22-летний военнослужащий ВСУ – его с травмами различной степени тяжести госпитализировали в местную больницу.
Киев, ДТП, видео, пострадавшие

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