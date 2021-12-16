Хворих все більше, а антивакцинатори організували "бізнес": головне про COVID-ситуацію в Києві

Поки в лікарнях залишаються сотні хворих, антивакцинатори придумали спосіб заробітку / Фото: Колаж: Сьогодні

В Києві продовжує збільшуватися кількість хворих на COVID-19. При цьому антивакцинатори не втрачають надії нажитися на мітингах.

Головні новини про коронавірус у столиці – в матеріалі новин "Сьогодні".

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Статистика в Києві

За минулу добу, 15 грудня, в Києві виявили 1478 підтверджених випадків захворювання на коронавірус, що більш ніж на 200 перевищує показник за попередню добу. Заголом у столиці перехворіли вже 317 496 людей.

При цьому кількість хворих розподілилася таким чином:

836 жінок віком від 18 до 93 років

547 чоловіків віком від 18 до 86 років

44 дівчинки від 1 місяця до 17 років і 51 хлопчик від 3 місяців до 17 років.

За добу хвороба забрала життя 28 людей. Загалом від коронавірусу померли вже 7953 жителі столиці.

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Де набільше нових хворих

Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Деснянському (431), Оболонському (265) та в Дарницькому (163).

Статистика захворювання в Києві. Інфографіка: КМДА

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Вакцинація у Києві

Під час річного звіту 15 грудня мер Віталій Кличко розповів, що Київ – перший в Україні за рівнем вакцинації. На сьогодні в столиці зробили понад 3 мільйони 300 тисяч щеплень. Із них першою дозою – понад 1 млн 650 тисяч, двома дозами – стільки ж, більш як 1 млн 640 тисяч.

У столиці можна вакцинуватися чотирма вакцинами:

CoronaVac,

AstraZeneca,

Pfizer,

Moderna.

У Києві працюють 157 пунктів щеплення, 21 мінівакцинальний центр на базі Центрів первинної медико-санітарної допомоги, а також створено 63 мобільних бригади. Від початку кампанії відкрили і великий вакцинальний центр у Міжнародному виставковому центрі. Також працюють 44 тимчасових вакцинальних центри в різних установах та торгових центрах.

Третя доза вакцини від коронавірусу

Міністерство охорони здоров'я дозволило щеплення додатковою дозою вакцини проти COVID-19 людям, які мають для цього медичні показання:

мають ВІЛ;

мають онкологію;

після трансплантації органів;

ті, хто проходить імуносупресивну або імуномодулювальну терапію;

мають імунодефіцитні стани.

При цьому строк дії COVID-сертифіката не зміниться. Він буде рахуватися з дати введення другої дози вакцини від коронавірусу.

Витрати Києва на COVID-19

За словами Кличка, за два останніх роки Київ виділив понад 1 млрд грн на боротьбу з коронавірусом та близько 2,2 млрд грн на доплати медикам.

Цього року столиця виділила понад 266,5 млн грн на боротьбу з коронавірусом. Кошти пішли на придбання:

лікарських засобів,

медобладнання,

засобів індивідуального захисту,

закупівлю ПЛР-тестів і облаштування лабораторій,

капремонт систем киснепостачання.

Він зазначив, що криза, яку спричинила пандемія коронавірусу, сильно б’є по економіці столиці. Так, за період пандемії місто недоотримало близько 8 мільярдів гривень.

Антивакцинатори почали наживатися на акціях

У розпорядженні "Сьогодні" опинилося листування з чату антивакцинаторів, які нещодавно влаштовували масштабні протести у Києві.

З повідомлення стає зрозуміло, що організатори мітингів наполегливо просять в учасників своїх мітингів гроші. Мотивують це тим, що руху потрібна фінансова підтримка. Цікаво, що просять перераховувати не гривні, а євро.

"Можна багато говорити про боротьбу, опір, підтримку, але 5 євро краще, ніж тисяча слів", – йдеться у одному з таких повідомлень.

Листування в одному з чатів антивакцинаторів. Фото: "Сьогодні"

"Омікрон" вже чекають у Києві

Появу нового штаму коронавірусу під назвою "Омікрон" спочатку прогнозували на наступний рік. Сайт "Сьогодні" поцікавився у голови Держпродспоживслужби Києва Олега Рубана, коли новий штам може потрапити до столиці.

"Це черговий штам вірусу, який розвивається за мутацій цього збудника. Якщо враховувати місце його першого виявлення, то в Україні та в Києві він з'явиться не раніше кінця січня або на початку лютого", – прогнозує Рубан.

Водночас в РНБО вважають, що небезпечна мутація коронавірусу може потрапити в Україну вже до кінця цього тижня.

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