Хворих все більше, а антивакцинатори організували "бізнес": головне про COVID-ситуацію в Києві

Поки в лікарнях залишаються сотні хворих, антивакцинатори придумали спосіб заробітку / Фото: Колаж: Сьогодні
В Києві продовжує збільшуватися кількість хворих на COVID-19. При цьому антивакцинатори не втрачають надії нажитися на мітингах.
Головні новини про коронавірус у столиці – в матеріалі новин "Сьогодні".
Статистика в Києві
За минулу добу, 15 грудня, в Києві виявили 1478 підтверджених випадків захворювання на коронавірус, що більш ніж на 200 перевищує показник за попередню добу. Заголом у столиці перехворіли вже 317 496 людей.
При цьому кількість хворих розподілилася таким чином:
- 836 жінок віком від 18 до 93 років
- 547 чоловіків віком від 18 до 86 років
- 44 дівчинки від 1 місяця до 17 років і 51 хлопчик від 3 місяців до 17 років.
За добу хвороба забрала життя 28 людей. Загалом від коронавірусу померли вже 7953 жителі столиці.
Де набільше нових хворих
Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Деснянському (431), Оболонському (265) та в Дарницькому (163).
Статистика захворювання в Києві. Інфографіка: КМДА
Вакцинація у Києві
Під час річного звіту 15 грудня мер Віталій Кличко розповів, що Київ – перший в Україні за рівнем вакцинації. На сьогодні в столиці зробили понад 3 мільйони 300 тисяч щеплень. Із них першою дозою – понад 1 млн 650 тисяч, двома дозами – стільки ж, більш як 1 млн 640 тисяч.
У столиці можна вакцинуватися чотирма вакцинами:
- CoronaVac,
- AstraZeneca,
- Pfizer,
- Moderna.
У Києві працюють 157 пунктів щеплення, 21 мінівакцинальний центр на базі Центрів первинної медико-санітарної допомоги, а також створено 63 мобільних бригади. Від початку кампанії відкрили і великий вакцинальний центр у Міжнародному виставковому центрі. Також працюють 44 тимчасових вакцинальних центри в різних установах та торгових центрах.
Третя доза вакцини від коронавірусу
Міністерство охорони здоров'я дозволило щеплення додатковою дозою вакцини проти COVID-19 людям, які мають для цього медичні показання:
- мають ВІЛ;
- мають онкологію;
- після трансплантації органів;
- ті, хто проходить імуносупресивну або імуномодулювальну терапію;
- мають імунодефіцитні стани.
При цьому строк дії COVID-сертифіката не зміниться. Він буде рахуватися з дати введення другої дози вакцини від коронавірусу.
Витрати Києва на COVID-19
За словами Кличка, за два останніх роки Київ виділив понад 1 млрд грн на боротьбу з коронавірусом та близько 2,2 млрд грн на доплати медикам.
Цього року столиця виділила понад 266,5 млн грн на боротьбу з коронавірусом. Кошти пішли на придбання:
- лікарських засобів,
- медобладнання,
- засобів індивідуального захисту,
- закупівлю ПЛР-тестів і облаштування лабораторій,
- капремонт систем киснепостачання.
Він зазначив, що криза, яку спричинила пандемія коронавірусу, сильно б’є по економіці столиці. Так, за період пандемії місто недоотримало близько 8 мільярдів гривень.
Антивакцинатори почали наживатися на акціях
У розпорядженні "Сьогодні" опинилося листування з чату антивакцинаторів, які нещодавно влаштовували масштабні протести у Києві.
З повідомлення стає зрозуміло, що організатори мітингів наполегливо просять в учасників своїх мітингів гроші. Мотивують це тим, що руху потрібна фінансова підтримка. Цікаво, що просять перераховувати не гривні, а євро.
"Можна багато говорити про боротьбу, опір, підтримку, але 5 євро краще, ніж тисяча слів", – йдеться у одному з таких повідомлень.
Листування в одному з чатів антивакцинаторів. Фото: "Сьогодні"
"Омікрон" вже чекають у Києві
Появу нового штаму коронавірусу під назвою "Омікрон" спочатку прогнозували на наступний рік. Сайт "Сьогодні" поцікавився у голови Держпродспоживслужби Києва Олега Рубана, коли новий штам може потрапити до столиці.
"Це черговий штам вірусу, який розвивається за мутацій цього збудника. Якщо враховувати місце його першого виявлення, то в Україні та в Києві він з'явиться не раніше кінця січня або на початку лютого", – прогнозує Рубан.
Водночас в РНБО вважають, що небезпечна мутація коронавірусу може потрапити в Україну вже до кінця цього тижня.
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