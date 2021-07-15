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Паперових талонів більше немає – де в Києві поповнити транспортну карту і купити QR-квиток

15 липня, 11:34

Ольга Кравченко

У столиці діє понад 2000 місць для поповнення транспортних карт

Поповнити картку можна різними способами. Фото: колаж "Сьогодні"

Київ став першим містом в Україні, де повністю скасовують паперові талони на проїзд у комунальному громадському транспорті. Відсьогодні остаточно виходять з обігу талони на проїзд, які можна було придбати у кондукторів. Всі поїздки в муніципальному транспорті тепер цифровізовані в електронні квитки.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

У столиці діє понад 2000 місць для поповнення транспортних карт і купівлі QR-квитків для проїзду в громадському транспорті:

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З усіма точками продажу і поповнення можна ознайомитися на міській карті.

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Нагадуємо, що поповнення транспортної карти на 50 поїздок дає економію в 1,5 гривні на кожній поїздці і економить не тільки час, а й кошти. Крім того, однією транспортною картою можна оплатити проїзд за кілька людей.

Раніше ми писали, що в київському метро стався збій – пасажирам повернули гроші за проїзд.

Також ми повідомляли, що проїзд у столичному транспорті подорожчає до кінця літа.

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Джерело: Сьогодні

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