Паперових талонів більше немає – де в Києві поповнити транспортну карту і купити QR-квиток

Поповнити картку можна різними способами. Фото: колаж "Сьогодні"

Київ став першим містом в Україні, де повністю скасовують паперові талони на проїзд у комунальному громадському транспорті. Відсьогодні остаточно виходять з обігу талони на проїзд, які можна було придбати у кондукторів. Всі поїздки в муніципальному транспорті тепер цифровізовані в електронні квитки.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

У столиці діє понад 2000 місць для поповнення транспортних карт і купівлі QR-квитків для проїзду в громадському транспорті:

198 терміналів самообслуговування на зупинках наземного транспорту і 304 термінали на 52 станціях метрополітену. У терміналах можна купити або поповнити транспортну карту і придбати QR-квитки.

Близько 1800 терміналів Easy Pay – вони надають можливість поповнити транспортну карту.

Близько 322 Т-кіосків. В Т-кіосках можна придбати транспортну карту.

Каси на 52 станціях метрополітену. У касах можна придбати або поповнити транспортну карту, а також купити QR-квиток.

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З усіма точками продажу і поповнення можна ознайомитися на міській карті.

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Нагадуємо, що поповнення транспортної карти на 50 поїздок дає економію в 1,5 гривні на кожній поїздці і економить не тільки час, а й кошти. Крім того, однією транспортною картою можна оплатити проїзд за кілька людей.

Раніше ми писали, що в київському метро стався збій – пасажирам повернули гроші за проїзд.

Також ми повідомляли, що проїзд у столичному транспорті подорожчає до кінця літа.