Тиск на нього і місцеву владу. Кличко відповів на "велику чистку" столичних КП

Кличко вважає, що всі пов'язані з КП справи - політично мотивовані. Колаж "Сьогодні"

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що правоохоронці з обшуками гальмують роботу комунальних служб. Він вважає, що всі справи, за якими приходили з перевіркою, – тиск на нього і місцеву владу.

Про це міський голова сказав у своєму відеозверненні.

"Масові обшуки, які паралізують роботу комунальних підприємств і структурних підрозділів міської влади і які тривають вже кілька місяців, є системним тиском. Політично мотивованим тиском на владу Києва", - сказав він.

Крім того, мер підкреслив, що обшуки проводять, щоб дискредитувати столичну владу і його особисто.

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"Робиться це з однією метою – спаплюжити мою репутацію. Та створити підґрунтя, щоб, всупереч Конституції, призначити головою КМДА зальотного ставленика, а не того, кого обрали кияни", – додав Кличко.

Обшуки на комунальних підприємствах

Останні кілька місяців правоохоронці часто навідуються на столичні КП з перевірками. Обшуки пройшли в "Спецжитлофонді", "Київміськсвітлі", "Київавтодорі", "Київзеленбуді", а також у КМДА та ін. Детальніше про "велику чистку" в столиці – у матеріалі "Сьогодні" .

Останні перевірки:

Київська міська прокуратура провела обшуки в КП "Київводфонд". Співробітників підозрюють у розкраданні 7 млн грн державних коштів, які виділили на ремонт громадських туалетів.

8 липня ДБР провело обшуки в головному офісі "Київводоканалу". З перевіркою нагрянули у справі "щодо об'єктів будівництва водопровідно-каналізаційного господарства".

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