Фото дня. Вражаючі знімки ялинки у Києві з висоти пташиного польоту (відео)

Новорічну ялинку показали з іншого ракурса. / Фото: Колаж: Сьогодні

Ввечері 18 грудня Київ занурився в атмосферу Нового року – на Софійській площі засяяли вогні головної ялинки країни.

Новини "Сьогодні" публікують вражаючі знімки ялинки у центрі Києва, якими поділилися з нами організатори.

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Фото новорічної красуні вийшли особливо мінімалістичними – для фотосесії її, найвірогідніше, увімкнули в одну із ночей напередодні, коли весь Київ спав.

З висоти пташиного польоту по-особливому казковий вигляд мають приглушено-жовті вогні ялинки, які сьогодні викликали стільки радості у киян.

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Ялинка 2021-2022 в Києві – знімки з квадрокоптера. Фото: Folk Ukraine

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Ялинку увімкнули не з першого разу

На Софійській площі під час відкриття головної ялинки країни стався конфуз – гірлянди на святковому дереві не змогли ввімкнути з першого разу.

На сцені саме виступав мер міста Віталій Кличко. Він привітав глядачів із майбутніми святами та разом із людьми розпочав зворотний відлік. Коли люди дорахували від 10 до 1, ялинка мала засвітитися, проте ввімкнулася лише ілюмінація навколо неї.

Тоді мер придумав, як викрутитись із ситуації. Він заявив, що, мабуть, кияни дуже тихо рахували і були не дуже активні, тому ялинка не "захотіла" сяяти. Тоді розпочали ще один відлік, який таки закінчився успіхом. Новорічне дерево яскраво засяяло різнобарвними вогнями.

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