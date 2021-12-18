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Засвітили з другого разу. Що відбувається на відкритті головної ялинки країни у Києві – онлайн

Олександр Марущак Олександр Марущак Провідний редактор Київ Сьогодні Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
18 грудня, 18:11
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Тисячі людей зібралися в центрі столиці, щоб побачити, як сяятимуть вогні ялинки протягом новорічних свят
У Києві засвітили головну ялинку країни.
У Києві засвітили головну ялинку країни. / Фото: Колаж: Сьогодні

На Софійській площі засвітили головну ялинку країни. Зібралося дуже багато людей, які бажають побачити цей процес.

Про це повідомляє кореспондент "Сьогодні".

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Ялинку вдалося засвітити лише з другого разу. Саме засвічення сталося на 10 хвилин пізніше, ніж планувалося – чекали на мера Києва Віталія Кличка. Після цього він коротко привітав мешканців столиці та розпорядився включити вогні на головному новорічному дереві столиці та країни.

Перед тим, як натиснути кнопку, щоб засвіотити вогні, він сказав, що "дуже хвилюється". Спочатку засяяли гірлянди на площі, а потім сама ялинка.

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Ялинка у Києві засяяла новорічними вогнями. Фото: Сьогодні

Штучна ялинка заввишки 31 метр. Вона прикрашена 20 тисячами іграшок золотого та червоного кольорів. На маківці встановлено різдвяну зірку, під якою знаходиться Земля. Над ялинкою розвішано понад 70 інших планет.

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Головна новорічна локація країни на Софійській площі. Фото: Сьогодні

Традиції порушено

Варто зазначити, що вісім років поспіль ялинку засвічували 19 грудня у День Святого Миколая. Цього року традицію порушено. Її вирішили "відкривати" за день до свята.

Що відбувається на Софійській площі

На відкриття зібралися тисячі киян та гостей столиці. На майдані відчувається справжнє свято. Люди фотографуються на тлі ялинки та різдвяного вертепу, який встановлений під нею.

Організатори новорічного свята кажуть, що воно є найбільшим у Європі. Його довжина понад 34 метри. А складається він із понад 20 дерев'яних скульптур.

Інші новорічні локації

Окрім Софійської площі, провести час у святкові дні можна у таких місцях:

  • Контрактова площа – 19 грудня там починається "Різдво на Подолі" у стилі традиційних європейських ярмарків.
  • Парк Шевченка – 17 грудня розпочалася локація для дітей.
  • Арка дружби народів – до 19 грудня там проходитиме Double Triple Snow Fest для професійних сноубордистів та лижників.

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