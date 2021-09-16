Де в Києві стала платна парковка і скільки доведеться заплатити

Водії повинні стежити за відповідною розміткою та знаками / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні кияни сполошилися в Мережі з стосовно платного паркування. Як виявилося, тепер в спальному районі Позняки паркувати авто на ряді вулиць можна тільки за гроші. Сайт "Сьогодні" вирішив розібратися в ситуації. Детально про правила паркування в столиці розповів начальник Інспекції з паркування Дмитро Рахматуллін.

Три платні зони

Кияни можуть паркуватися безкоштовно всюди, де це дозволено правилами дорожнього руху. У разі, якщо є паркувальна розмітка і відповідні знаки, парковка оплачується відповідно до тарифів однієї з трьох зон:

І зона охоплює центр Києва, частину території в районі "Караваєвих дач" та радіоринку, а також частину території у межах Деміївської площі. Вартість паркування у ній становить 35 грн/год.;

ІІ зона охоплює райони навколо історичного центру, територій уздовж ключових магістралей центру міста та поблизу бізнес-центрів, а також Сирець, частину Голосіїва, Гідропарку, Деміївки і Лівобережний діловий центр. "Острови" ІІ Зони з високим коефіцієнтом навантаження також створені всередині ІІІ Зони – біля ринків "Троєщина", "Лісовий" ("Юність"), авторинку, метро "Лісова" та музею "Пирогово". Вартість паркування у ІІ зоні – 25 грн/год.;

ІІІ зона охоплює спальні райони міста, і вартість паркування лишається незмінною з 2011 року – 5 грн/год.

Чи потрібно платити у дворах

Місто поки не має планів отримувати кошти за паркування у дворах будинків від мешканців. В даному випадку мова йде виключно про паркування уздовж доріг, де є розмітка і інформаційний знак про паркування. Карту парковок можна подивитися по засланні.



Водії повинні платити за парковку на майданчику вздовж дороги, якщо на майданчику є відповідна розмітка і знаки.

Як можна розрахуватися за парковку

Нагадаємо також, що оплата за парковку в місті здійснюється безготівковим шляхом – через мобільні додатки "Київ цифровий", "Приват 24", IPay і Easy Pay.

Місто закликає не давати готівку самозванцям в жилетах. Єдиним оператором з паркування в Києві є КП "Київтранспарксервіс".

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Місто реалізує комплексне впорядкування паркувального простору. Наносити відповідні розмітки і встановлювати інформаційні таблички почали вже не тільки в I зоні, але і II і III, в тому числі на майданчиках по:

вул. Урлівській,

вул. Анни Ахматової,

вул. Олени Пчілки,

пр. Григоренко,

вул. Срібнокільській,

вул. Драгоманова.

Ці майданчики знаходяться уздовж доріг і були обладнані знаками платного паркування ще до зміни тарифів.

Інспектори з паркування стежать за тим, щоб кияни дотримувалися правила – не паркувати на наземних переходах і в зелених зонах, а також платили за паркування, якщо це місце є виділеним.

Раніше ми писали, що в центрі Києва ввели нові тарифи на парковку.

Також недавно кошмар влаштували невідомі на вулиці Каховській, 56. Тут поглумилися над припаркованим автомобілем не просто розбивши в ньому скло, а й ще на дах поставивши голову корови.