Где в Киеве стала платная парковка и сколько придется заплатить

Водители должны следить за соответствующей разметкой и знаками / Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня киевляне всполошились в Сети по поводу платной парковки. Как оказалось, теперь в спальном районе Позняки парковать авто на ряде улиц можно только за деньги. Сайт "Сегодня" решил разобраться в ситуации. Подробно о правилах паркования в столице рассказал начальник Инспекции по парковке Дмитрий Рахматуллин.

Три платные зоны

Киевляне могут парковаться бесплатно везде, где это разрешено правилами дорожного движения. В случае, если есть парковочная разметка и соответствующие знаки, парковка оплачивается согласно тарифам одной из трех зон:

I зона охватывает центр Киева, часть территории в районе "Караваевых дач" и радиорынке, а также часть территории в пределах Демеевская площади. Стоимость парковки в ней составляет 35 грн/час .;

II зона охватывает районы вокруг исторического центра, территорий вдоль ключевых магистралей центра города и вблизи бизнес-центров, а также Сырец, часть Голосеева, Гидропарка, Демеевки и Левобережный деловой центр. "Острова" II Зоны с высоким коэффициентом нагрузки также созданы внутри III зоны – у рынков "Троещина", "Лесной" ( "Юность"), авторынка, метро "Лесная" и музея "Пирогово". Стоимость парковки во II зоне – 25 грн/час .;

III зона охватывает спальные районы города, и стоимость парковки остается неизменной с 2011 года – 5 грн/час.

Нужно ли платить во дворах

Город пока не имеет планов получать средства за парковку во дворах домов от жителей. В данном случае речь идет исключительно о парковке вдоль дорог, где есть разметка и информационный знак о парковке. Карту парковок можно посмотреть по ссылке.



Водители должны платить за парковку на площадке вдоль дороги, если на площадке есть соответствующая разметка и знаки.

Как можно рассчитаться за парковку

Напомним также, что оплата за парковку в городе осуществляется безналичным путем – через мобильные приложения "Киев цифровой", "Приват 24", IPay и Easy Pay.

Город призывает не давать наличные самозванцам в жилетах. Единственным оператором по парковке в Киеве является КП "Киевтранспарксервис".

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Город реализует комплексное упорядочение парковочного пространства. Наносить соответствующие разметки и устанавливать информационные таблички начали уже не только в I зоне, но и II и III, в том числе на площадках по:

ул. Урловской,

ул. Анны Ахматовой,

ул. Елены Пчелки,

пр. Григоренко,

ул. Срибнокильской,

ул. Драгоманова.

Эти площадки находятся вдоль дорог и были оборудованы знаками платной парковки еще до изменения тарифов.

Инспекторы по парковке следят за тем, чтобы киевляне соблюдали правила – не парковались на наземных переходах и в зеленых зонах, а также платили за парковку, если это место является выделенным.

Ранее мы писали, что в центре Киева ввели новые тарифы на парковку.

Также недавно кошмар устроили неизвестные на улице Каховской, 56. Здесь поглумились над припаркованным автомобилем не просто разбив в нем стекла, но и еще на крышу поставив голову коровы.