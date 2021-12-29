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Міський транспорт Києва новорічної ночі працюватиме довше – нові графіки

Інна Собора
29 грудня, 14:49
Громадський транспорт продовжить свою роботу ще щонайменше на дві години

Деякі станції метро новорічної ночі можуть закрити. / Фото: Колаж: Сьогодні

Новорічної ночі міський транспорт Києва змінить графіки роботи. Деякі станції метро можуть закрити.

Про це повідомили у пресслужбі КМДА.

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Зміни в роботі транспорту

У ніч із 31 грудня на 1 січня київський фунікулер працюватиме цілодобово.

На дві години подовжать роботу столичного метрополітену і міського наземного пасажирського транспорту загального користування.

Закриття станцій метро

31 грудня, 1 січня та 7 січня у разі необхідності можливе обмеження (закриття) на вхід для пасажирів станцій метро:

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  • "Золоті ворота",
  • "Контрактова площа",
  • "Поштова площа",
  • "Хрещатик",
  • "Майдан Незалежності".

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