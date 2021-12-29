Міський транспорт Києва новорічної ночі працюватиме довше – нові графіки

Деякі станції метро новорічної ночі можуть закрити. / Фото: Колаж: Сьогодні
Новорічної ночі міський транспорт Києва змінить графіки роботи. Деякі станції метро можуть закрити.
Про це повідомили у пресслужбі КМДА.
Зміни в роботі транспорту
У ніч із 31 грудня на 1 січня київський фунікулер працюватиме цілодобово.
На дві години подовжать роботу столичного метрополітену і міського наземного пасажирського транспорту загального користування.
Закриття станцій метро
31 грудня, 1 січня та 7 січня у разі необхідності можливе обмеження (закриття) на вхід для пасажирів станцій метро:
- "Золоті ворота",
- "Контрактова площа",
- "Поштова площа",
- "Хрещатик",
- "Майдан Незалежності".
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