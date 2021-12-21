Київ Цифровий: як і де можна поповнити картку

Картка дозволяє зекономити на проїзді в столичному громадському транспорті. / Фото: Колаж: Сьогодні

"Київ Цифровий" – це універсальна транспортна картка для метро й наземного транспорту. Уже в січні вона має запрацювати у електронному форматі.

Новини "Сьогодні" нагадують, як і де можна поповнити картку.

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Поповнення картки

Придбати карту "Київ Цифровий" та поповнити її можна буде у касах на всіх станціях київського метрополітену, у мережі "Т-кіоск" та в терміналах самообслуговування. Поповнити поїздками транспортну картку можна також у застосунку "Київ Цифровий".

Як поповнити на сайті EasyPay

Від користувача потрібні тільки доступ до інтернету та банківська картка або цифровий гаманець з достатньою сумою на рахунку. Оплата відбувається за пару хвилин.

У авторизованих власників картки Київ Цифровий поповнення забирає ще менше часу. Вони можуть створити шаблон або регулярний платіж для миттєвого розрахунку.

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Як поповнити транспорту картку Київ Цифровий без реєстрації

В такому разі вам будуть доступні не всі способи оплати.

Що потрібно зробити, щоб поповнити єдиний проїзний?

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Натиснути на кнопку входу / реєстрації у верхньому правому кутку сторінки. Вказати номер мобільного телефону й пароль. Ввести номер транспортної картки та кількість поїздок (сума розраховується автоматично). Потім слід перевірити дані та, якщо все правильно, підтвердити введення. Вибрати спосіб, яким ви хочете поповнити картку Київ Цифровий:

пластикова картка Visa / MasterCard;

гаманець EasyPay;

картка з Masterpass.

Увійти в гаманець або ввести реквізити платіжної картки: номер, дату, зазначену на лицьовій стороні, та 3-значний код CVV (див. на звороті). Сервіс розрахує розмір комісії та виведе на екран окремим рядком.

Що таке Київ Цифровий

Це універсальний Е-квиток для метро й наземного транспорту. Проїзд оплачується безконтактно. Пасажир підносить картку до терміналу, розташованого в салоні або біля дверей, – і пристрій списує гроші за поїздку.

Єдиний електронний квиток діє в межах Києва. Транспортну картку можна купити на станції підземки та прив'язати до облікового запису киянина. Це дозволить відстежувати стан балансу й кількість доступних поїздок у режимі онлайн.

Застосунок доступний для безкоштовного завантаження на смартфонах з iOS та Android.

Де приймають квиток "Київ Цифровий"

Метро

Автобуси

Трамваї

Тролейбуси

Електрички

Фунікулер

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