Хворих все більше, але карантин можуть послабити: розповідаємо все про ситуацію з COVID-19 у Києві

За добу 15 листопада в столиці на коронавірус захворіли більше тисячі людей

До "червоної зони" столиця потрапила 1 листопада / Колаж "Сьогодні"

Інфекційні лікарні Києва переповненіCOVID-хворими, а у Київському крематорії вдвічі більше роботи. До "червоної зони" столиця потрапила ще 1 листопада, але влада обіцяє, що може послабити карантинні обмеження.

Докладніше про те, що у Києві відбувається з COVID-19 – читайте далі у матеріалі "Сьогодні".

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Коронавірус у Києві

За добу 15 листопада у столиці зафіксували 1 481 нового підтвердженого хворого на COVID-19. Померли від коронавірусу 38 людей за добу, а вилікувалися – 935.

Ситуація в місті з початку пандемії:

захворіли – 280 778,

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вилікувалися – 240 577,

померли – 6 946.

У Київському крематорії побільшало роботи

Київський крематорійпроводить вдвічі більше кремацій, ніж у літні місяці, оскільки Україна бореться з новою хвилею COVID-19.

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Україна нещодавно повідомила про рекордну кількість щоденних смертей та випадків захворювання на COVID-19, що призвело до значного збільшення кількості поховань, і особливо кремацій.

В Україні за 15 листопада зафіксували найбільшу кількість смертей від коронавірусу від початку пандемії. / Фото: Колаж: Сьогодні

Коли у Києві послаблять карантин?

Як тільки динаміка захворюваності в Києві почне зменшуватися, місто послаблюватиме введені обмеження. Мер міста Віталій Кличко зазначив, кількість хворих в останні дні у столиці зростає.

У районах міста буде кілька робочих груп із перевірками/Колаж "Сьогодні"

Коли школярі повернуться за парти

Як розповів Віталій Кличко,тепер від батьків надходить безліч звернень, щоб їхні діти виходили до школи. Але, за словами мера, влада дбає про здоров'я школярів.

"Зараз хворіє велика кількість школярів, вчителів, групи в дитсадках закриті. На сьогоднішній день, якщо не зменшиться кількість хворих у Києві, то ми не зможемо відкрити школи. Якщо цифра зменшиться, то 1-4 класи вийдуть до школи", – наголосив Кличко.

Обмеження у столиці

З 1 листопада Київ потрапив до "червоної зони" адаптивного карантину. Що заборонено у місті:

Працювати бізнеси (кафе, ТРЦ, спортзали тощо), ЦНАПи та інші організації можуть за наявності повністю вакцинованого персоналу . Відвідувати такі місця можуть також лише вакциновані люди і ті, хто має діючий негативний ПЛР-тест.

. Відвідувати такі місця можуть також лише вакциновані люди і ті, хто має діючий негативний ПЛР-тест. Навчальний процес у школах відновився у дистанційному режимі з 1 по 11 клас. У такому режимі школи працюватимуть до покращення епідситуації.

Діти та підлітки відвідують ТРЦ лише з батьками – які щеплені чи мають негативний ПЛР-тест.

Дитячі садки працюють за умови 100% вакцинації всього персоналу.

Громадський транспорт працює. Пасажири повинні мати сертифікат COVID або негативний ПЛР-тест.

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