"Червона" зона продовжується, але показники вже в нормі: що відбувається з COVID-19 у Києві

Київ досі у "червоній" карантинній зоні. Фото: колаж "Сьогодні"

У Києві станом на 4 грудня за добу зафіксували понад 1,5 тисячі COVID-випадків. За даними МОЗ, статистика в столиці стабілізувалася, але "червону" зону поки що не скасовують.

Докладніше про ситуацію з коронавірусом у Києві – читайте далі у матеріалі "Сьогодні".

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Статистика коронавірусу у Києві

У Києві за останню добу 1588 нових випадків коронавірусної інфекції.

Смертельних випадків за добу – 37 (всього – 7657).

Одужали за добу – 3537 (загалом – 266 781).

Зазначимо, що наразі хворіє у столиці 30 355 осіб.

Показники стабілізувалися

Показники поширення COVID-19 повністю стабілізувалися у Києві, а також у Львівській, Луганській, Одеській, Рівненській, Херсонській областях.

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Коли новий штам "Омікрон" з'явиться у Києві

Багатьох лякає поява нового штаму коронавірусу під назвою "Омікрон". Сайт "Сьогодні" поцікавився у голови Держпродспоживслужби Києва Олега Рубана, коли новий штам може потрапити до столиці.

"Це черговий штам вірусу, який розвивається за мутацій цього збудника. Якщо враховувати місце його першого виявлення, то в Україні та в Києві він з'явиться не раніше кінця січня або на початку лютого", – прогнозує Рубан.

Коли Київ вийде з "червоної зони"

Київ продовжує залишатися в "червоній зоні" карантину вже понад місяць. Нагадаємо, місто перейшло до "червоної зони" з 1 листопада.

У Держпродспоживслужбі Києва кажуть, що місяць обмежень пішов столиці на користь.

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"Це принесло позитивний результат. Наразі всі показники захворюваності стабілізувалися і перебувають у межах норми. Ми очікуємо, коли Київ переведуть до "жовтої зони", але це рішення приймається на рівні державної комісії. Документи про переведення міста до "жовтої зони" були направлені ще минулої п'ятниці , але поки що офіційного рішення немає", – повідомив сайту "Сьогодні" голова Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан.

За його словами, частково обмеження буде пом'якшено, а деякі залишаться діяти і в "жовтій зоні". Наприклад, на підприємствах та у ТРЦ проводитимуть перевірки сертифікатів про вакцинацію. І вона має бути 100%.

В Україні за добу понад 13,5 тисячі випадків коронавірусу. Фото: колаж "Сьогодні"

Як готуються у Києві до нового штаму вірусу

У Південній Африці виявлено новий штам вірусу "Омікрон". Основні його симптоми – це підвищена температура, сильна втома та прискорений пульс. Як зазначають медики, вірусу піддаються молоді люди, особливо невакциновані. Основна його відмінність – у інфікованих не втрачається нюх, як при звичайному коронавірусі.

Як пояснив нам головний санітарний лікар Києва Сергій Чумак, про новий штам вірусу поки що достеменно нічого невідомо. А протиепідеміологічні заходи, які діяли у місті, продовжують діяти і зараз.

"Цей штам вірусу в Києві поки не зареєстрований. Фахівці ведуть спостереження. Запобіжні заходи такі ж, як і при коронавірусі. Щоб убезпечити себе, потрібно вакцинуватися, регулярно мити руки і обробляти їх антисептиком, дотримуватися безпечної дистанції, маскового режиму. Це головна рекомендація на цей момент", – розповів сайту "Сьогодні" в. о. гендиректора ГУ "Київський міський центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України", головний санітарний лікар Києва Сергій Чумак.

За його словами, захворюваність у Києві йде на спад. Кількість ліжок із киснем у лікарнях звільняється. За показниками Київ може перейти до "жовтої зони".

"Спостерігається поліпшення ситуації. Коронавірус йде на спад, також менше хворих на грип, якщо порівнювати з минулими тижнями. Але рішення про вихід Києва з "червоної зони" та перехід до "жовтої зони" приймає державна комісія. Думаю, що це питання буде розглянуте на найближчому засіданні комісії", – повідомив нам Сергій Чумак.

Обмеження у столиці

З 1 листопада Київ потрапив до "червоної зони" адаптивного карантину. Що заборонено у місті:

Працювати бізнеси (кафе, ТРЦ, спортзали тощо), ЦНАПи та інші організації можуть за наявності повністю вакцинованого персоналу . Відвідувати такі місця можуть тільки вакциновані люди і ті, у кого є діючий негативний ПЛР-тест.

. Відвідувати такі місця можуть тільки вакциновані люди і ті, у кого є діючий негативний ПЛР-тест. Навчальний процес у школах відновився у дистанційному режимі з 1 по 11 клас. У такому режимі школи працюватимуть до поліпшення епідситуації.

Діти та підлітки відвідують ТРЦ лише з батьками – які вакциновані чи мають негативний ПЛР-тест.

Дитячі садки працюють за умови 100% вакцинації всього персоналу.

Громадський транспорт працює. Пасажири повинні мати COVID-сертифікат або негативний ПЛР-тест.

Як ловлять порушників у транспорті

На вході у транспорт не буде перевірки документів – тільки оголошення з новими правилами. Правоохоронці проводитимуть вибіркові перевірки – заходитимуть до салону та перевірятимуть документи.

Зазначимо, що підроблені сертифікати не відображаються у програмі "Дія". Якщо показати підробку, поліцейські попросять відкрити Дію і показати в ній. А якщо пасажир скаже, що програми немає, доведеться у присутності поліції встановлювати його та показувати сертифікат. Тож обійти правила не вдасться.

Як святкуватимемо Новий рік

На Софійській площі Цього року на новорічні свята не буде ярмарку. Все через коронавірусні обмеження.

Яким буде свято

Нинішня тематика свята – народження Ісуса. На Софійській площі буде встановлено ялинку, вертепи та панно із 38 героями святого сімейства.

"Цьогорічного ярмарку не буде, але буде ковзанка, багато гарячих напоїв та легка їжа, бо на мангалах та інших приладах не зможуть готувати їжу через коронавірусні обмеження", – каже директор компанії "Folk Ukraine" Ігор Добруцький

Також цього року обіцяють більше нових локацій.

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