Квести, фуд-зони та тисячі ліхтарів: чим здивують новорічні локації Києва

У столиці готуються до новорічних свят / Фото: Колаж: Сьогодні

З 19 грудня цілий місяць новорічні локації радуватимуть киян та гостей міста. Усі центральні вулиці столиці будуть прикрашені яскравою ілюмінацією. А в День Святого Миколая у центрі столиці буде відкрито головна ялинка країни. Сайт "Сьогодні" вирішив розповісти, куди можна піти на свята у місті.

Головна ялинка країни на Софійській площі

У Києві на Софійській площі збирають головну ялинку країни. Металевий каркас уже вартує. Встановлювати та прикрашати ялинку будуть 10 днів.

Реклама

"Цього року ми прикрасимо ялинку невеликими іграшками вітчизняного виробництва. Одна іграшка – вісім сантиметрів у діаметрі. Їх буде 20 тисяч, не менше. 75% – червоного кольору, та 25% – золотого", – розповідає президент Folk Ukraine Ігор Добруцький.

У грудні відкриють головну ялинку країни для киян та гостей міста / Фото: Колаж: Сьогодні

Відкриття ялинки відбудеться 19 грудня.

Ковзанка на Софійській площі

На Софійській площі Цього року на новорічні свята не буде ярмарку. Все через коронавірусні обмеження.

Реклама

"Ярмароку цього року не буде, але буде ковзанка, багато гарячих напоїв та легка їжа, бо на мангалах та інших приладах не зможуть готувати їжу через коронавірусні обмеження", – каже Ігор Добруцький.

Для дітей ковзанка буде безкоштовною.

Ковзанка біля пам'ятника Богдану Хмельницькому

Реклама

Контрактова площа

З 19 грудня по 23 січня на Контрактовій площі та на вулиці Петра Сагайдачного (до вулиці Боричів Тік) працюватиме велика святкова локація "Різдво на Подолі", оформлена в європейському стилі.

Для відвідувачів організатори облаштують льодову ковзанку, великий сніговий пагорб, атракціони, резиденцію Святого Миколая. На гостей чекатимуть 10 тисяч квадратних метрів святкового дійства. У фуд-зоні з будинками у стилі традиційних європейських ярмарків можна придбати різдвяні сувеніри крафтового виробництва. Ялинку та ярмарок прикрасять 20 тисяч ліхтарів.

Що ще буде на площі?

Унікальна ковзанка серед скверу біля оглядового колеса, завдовжки понад 200 метрів, і шириною 6 метрів, з альтанкою для відпочинку, кафе та музичною сценою – головний інтерес цієї зими. У центрі ковзанки розмістять лаунж-зону з оркестром та сцену.

Буде встановлено тюбінгові гірки заввишки 6 метрів із оглядовим майданчиком на вершині гірки.

За гастрономічну складову локації відповідатиме відомий гастрофестиваль "Вулична Їжа" та "Бухта". У святкові та вихідні дні планується активна розважальна програма, а маленьких відвідувачів привітає Святий Миколай.

"Зимова країна" на ВДНГ

Цього року перед Новим роком на ВДНГ знову почне працювати міський парк зимових розваг "Зимова країна". Відкриється він із 11 грудня.

Усього буде 20 розважальних локацій. На центральній площі буде 15-метрова святкова ялинка, а поряд облаштують фотозони.

Також буде ковзанка. Там одночасно зможуть кататись до 500 відвідувачів. Поруч будуть гірки. Оранжерею перетворять на скляний будиночок. Також гостям покажуть мюзикл.

В одному із павільйонів розгорнуть музей Нового року. Серед експонатів будуть: ватяні, скляні, металеві, дротяні ялинкові іграшки XIX-ХХ століть та предмети святкового побуту.

В іншому павільйоні буде парк казкових героїв. У концерт-холі представлять мультипросторову шоу-подорож.

Під Офісом президента – ковзанка

На вулиці Банковій вже давно розпочали активну підготовку до Новому році. Біля офісу президента встановлюють ковзанку.

Тут зможуть покататися усі охочі.

У Маріїнському парку

Цього року облаштують нову локацію – прямо навпроти Верховної Ради.

Тут з'являться святкові будиночки та ярмарок. Що ще буде біля ВР – поки що невідомо.

Квест "Новорічні пригоди Деснянки"

З 19 грудня по 19 січня усі охочі зможуть взяти участь у квесті "Новорічні пригоди Деснянки" з елементами доповненої реальності. Квест буде доступний як самостійного проходження, так груп.

Учасники, які посіли перші десять місць, отримають призи. Нагородження переможців відбудеться 19 січня на святковій локації біля кінотеатру "Флоренція" за адресою: проспект Володимира Маяковського, 31.

Правила та завантаження програми гри – за посиланням.

"Зима за містом" у Добропарку

Поки у Києві встановлюють головну ялинку, у Київській області новорічні свята стартували вже із 4 грудня.

Запрацював проєкт "Зима за містом" у Добропарку, а також там є резиденція Доброчара – нового казкового героя. Його завдання – вчити дітей усьому доброму та цікавому.

"Зима за містом"

Читайте також: