Не тільки затримки рейсів. Три головні проблеми, від яких страждають пасажири "Борисполя"

Пасажири страждають через перекриту дорогу, і навіть експрес Київ – Бориспіль їх не рятує

Серед проблем затори на дорозі і черги на входи в термінали / Фото: колаж "Сьогодні"

Експерти назвали три головні проблеми, які слід враховувати пасажирам перед виїздом в аеропорт "Бориспіль". Вони посилилися з настанням літнього сезону і збільшенням кількості рейсів.

Про це повідомляє Аvianews.

Затори на дорозі

У червні "Укравтодор" почав ремонт дороги до аеропорту "Бориспіль" і обмежив пропускну здатність автомагістралі, яка з'єднує Київ з аеропортом. Як результат, у кожному напрямку руху залишилися тільки дві смуги. Через це на дорозі виникають довгі тягучки. Іноді час шляху до аеропорту збільшується з 10 хвилин до години.

Зазначимо, що наразі дорожні робітники поклали асфальт на всіх чотирьох смугах руху в напрямку Київ – аеропорт "Бориспіль". А до 20 серпня роботи хочуть завершити на другий половині дороги – у напрямку аеропорт "Бориспіль" – Київ. До цього рух буде ускладнено.

Пасажирам радять завчасно виїжджати в аеропорт "Бориспіль" – приблизно за 1-1,5 години.

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Експрес Київ – Бориспіль перетворився на проблему

Електропоїзд став більш дешевою і швидкою альтернативою автобусам Skybus. Він допомагає протягом 40 хвилин за 80 грн дістатися від Центрального залізничного вокзалу столиці Київ-пасажирської платформи поруч із терміналом D в аеропорту "Бориспіль". Зупиняється поїзд на станціях Видубичі та Дарниця.

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Під час ремонту траси експрес став одним з основних варіантів, щоб дістатися аеропорту.

Але в маршруту є і недоліки. Головні – на лінії використовують старі рейкові автобуси PESA 620M, в яких у спеку погано працює кондиціонер, сидіння розміщені дуже щільно і мало місця для багажу.

Отже, поїздка в експресі стала схожа на пересування в забитому трамваї. Також сісти в поїзд на проміжних зупинках може бути проблематично, а під час посадки навіть на кінцевій станції пасажирам не гарантують наявність місця для сидіння.

Черги на вході в термінал

У 2014 році в "Борисполі" з'явилися рамки і рентген-установки на входах у термінал. Вони перевіряють всіх людей і їхні речі. А після початку пандемії на входах стали додатково перевіряти паспорти і посадкові талони. Все це призводить до довгих черг.

Задля економії аеропорт також зменшив кількість відритих входів і виходів у позапіковий час – до одного на кожному поверсі. Як результат, навіть якщо з "Борисполя" і вилітає мало рейсів, ви можете простояти зайві 15-20 хвилин, щоб просто увійти в термінал.

Раніше ми повідомляли, що в міжнародному аеропорту "Бориспіль" запрацювавновий коридор для швидкого обслуговування пасажирів.

Нагадаємо, що міжнародний аеропорт "Бориспіль", де відкрили всі входи в термінал D, за підсумками січня – квітня увійшов до ТОП-15 найбільших аеропортів Європи за кількістю пасажирів.