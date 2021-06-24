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Аеропорт "Бориспіль" увійшов до топ-15 найбільших аеропортів Європи за пасажиропотоком

24 червня 2021 15:00

Денис Беспалов Денис Беспалов

За чотири місяці 2014 року аеропорт піднявся на 14 місце в Європі за кількістю пасажирів, це сталося вперше

Фото: колаж "Сегодня"

Фото: колаж "Сегодня"

Міжнародний аеропорт "Бориспіль", де днями відкрили всі входи в термінал D, за підсумками січня-квітня увійшов до топ-15 найбільших аеропортів Європи за кількістю пасажирів.

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Про це сказав голова Наглядової ради "Борисполя" Володимир Жмак, з посиланням на звіт ACI Europe (Міжнародної ради аеропортів Європи), повідомляє прес-служба аеропорту.

"За 4 місяці 2021 року аеропорт "Бориспіль" піднявся на 14 місце в Європі та вперше в історії увійшов до топ-15", – сказав Володимир Жмак.

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Згідно звіту АСI Europe, в який увійшов 341 найбільший аеропорт Європи, "Бориспіль" випередив ряд великих аеропортів.

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У тому числі й аеропорти :

  • Відня;
  • Рима;
  • Лісабона;
  • Афін;
  • Мюнхена;
  • Барселони;
  • Брюсселя;
  • Стокгольма;
  • Цюріха;
  • Мілана;
  • Варшави.

Також повідомляється, що в травні 2021 аеропорт "Бориспіль" вже відновив 60% рейсів щодо показників 2019 року.

Раніше повідомлялося, що в Києві обмежили рух транспорту в аеропорт "Бориспіль".

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