Аеропорт "Бориспіль" увійшов до топ-15 найбільших аеропортів Європи за пасажиропотоком

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Міжнародний аеропорт "Бориспіль", де днями відкрили всі входи в термінал D, за підсумками січня-квітня увійшов до топ-15 найбільших аеропортів Європи за кількістю пасажирів.
Про це сказав голова Наглядової ради "Борисполя" Володимир Жмак, з посиланням на звіт ACI Europe (Міжнародної ради аеропортів Європи), повідомляє прес-служба аеропорту.
"За 4 місяці 2021 року аеропорт "Бориспіль" піднявся на 14 місце в Європі та вперше в історії увійшов до топ-15", – сказав Володимир Жмак.
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Згідно звіту АСI Europe, в який увійшов 341 найбільший аеропорт Європи, "Бориспіль" випередив ряд великих аеропортів.
У тому числі й аеропорти :
- Відня;
- Рима;
- Лісабона;
- Афін;
- Мюнхена;
- Барселони;
- Брюсселя;
- Стокгольма;
- Цюріха;
- Мілана;
- Варшави.
Також повідомляється, що в травні 2021 аеропорт "Бориспіль" вже відновив 60% рейсів щодо показників 2019 року.
Раніше повідомлялося, що в Києві обмежили рух транспорту в аеропорт "Бориспіль".