Аеропорт "Бориспіль" увійшов до топ-15 найбільших аеропортів Європи за пасажиропотоком

За чотири місяці 2014 року аеропорт піднявся на 14 місце в Європі за кількістю пасажирів, це сталося вперше

Фото: колаж "Сегодня"

Міжнародний аеропорт "Бориспіль", де днями відкрили всі входи в термінал D, за підсумками січня-квітня увійшов до топ-15 найбільших аеропортів Європи за кількістю пасажирів.

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Про це сказав голова Наглядової ради "Борисполя" Володимир Жмак, з посиланням на звіт ACI Europe (Міжнародної ради аеропортів Європи), повідомляє прес-служба аеропорту.

"За 4 місяці 2021 року аеропорт "Бориспіль" піднявся на 14 місце в Європі та вперше в історії увійшов до топ-15", – сказав Володимир Жмак.

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Згідно звіту АСI Europe, в який увійшов 341 найбільший аеропорт Європи, "Бориспіль" випередив ряд великих аеропортів.

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У тому числі й аеропорти :

Відня;

Рима;

Лісабона;

Афін;

Мюнхена;

Барселони;

Брюсселя;

Стокгольма;

Цюріха;

Мілана;

Варшави.

Також повідомляється, що в травні 2021 аеропорт "Бориспіль" вже відновив 60% рейсів щодо показників 2019 року.

Раніше повідомлялося, що в Києві обмежили рух транспорту в аеропорт "Бориспіль".